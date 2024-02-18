Церковный праздник 18 февраля: как сегодня молиться и что нельзя делать

18 февраля церковь по новому календарю чтит Папу Римского Льва I, по старому стилю в этот день молились к мученице Агафьи и святителю Феодосию Черниговскому.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Родился Лев в итальянской Тоскане в V веке. По преданию, он силой своей молитвы остановил вождя гуннов Аттилу, который хотел уравнять Рим с землей. Также святой убедил вандалов не проливать впустую кровь римлян.

В 440 году Лев стал Папой Римским. В этом звании он пробыл 21 год и за благочестивые дела обрел большую любовь среди людей. После смерти Льва I похоронили возле входа в базилику святого Петра. На его гробу написали "Как при жизни берег Церковь, так после смерти бодрствует при ее входе".

В этот день наши предки чтили птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых дней. Традиционно в этот день пекли пирожки и печенье из овсяной муки. Угощали выпечкой родственников, а также раскладывали ее во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.

Приметы дня

если сухая и солнечная погода - ждите щедрого урожая

ночь звездная - скоро будет похолодание

грянул гром - лето будет жарким

ясная луна - весна будет поздней, бледная луна - будет снегопад

Что нельзя сегодня делать

ругаться, ругаться, проклинать и обижаться

заниматься тяжелым физическим трудом

ходить босиком по земле

хранить старые и поломанные вещи

вышивать и вязать

День Ангела сегодня отмечают: Лев, Александр, Василий, Виктор, Дорофей и Агапий.

Главная молитва дня

"Господи святой, Отче всемогущий, предвечный Боже, от которого произошел всякий дар и всякое добро! Благодарю тебя за твои благодеяния, которые много изливал ты на меня, грешного и недостойного - (грешную и недостойную), и сердечно молюсь тебе: Так как ныне милостиво выслушал молитвы мои и явил мне доброту мою, так и навсегда исполняй добрые просьбы мои и проявляй на мне богатую милость твою, ибо ты щедрый и человеколюбивый Бог, и тебе славу воссылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.