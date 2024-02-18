Церковный праздник 18 февраля: как сегодня молиться и что нельзя делать
18 февраля церковь по новому календарю чтит Папу Римского Льва I, по старому стилю в этот день молились к мученице Агафьи и святителю Феодосию Черниговскому.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Родился Лев в итальянской Тоскане в V веке. По преданию, он силой своей молитвы остановил вождя гуннов Аттилу, который хотел уравнять Рим с землей. Также святой убедил вандалов не проливать впустую кровь римлян.
В 440 году Лев стал Папой Римским. В этом звании он пробыл 21 год и за благочестивые дела обрел большую любовь среди людей. После смерти Льва I похоронили возле входа в базилику святого Петра. На его гробу написали "Как при жизни берег Церковь, так после смерти бодрствует при ее входе".
В этот день наши предки чтили птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых дней. Традиционно в этот день пекли пирожки и печенье из овсяной муки. Угощали выпечкой родственников, а также раскладывали ее во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.
Приметы дня
- если сухая и солнечная погода - ждите щедрого урожая
- ночь звездная - скоро будет похолодание
- грянул гром - лето будет жарким
- ясная луна - весна будет поздней, бледная луна - будет снегопад
Что нельзя сегодня делать
- ругаться, ругаться, проклинать и обижаться
- заниматься тяжелым физическим трудом
- ходить босиком по земле
- хранить старые и поломанные вещи
- вышивать и вязать
День Ангела сегодня отмечают: Лев, Александр, Василий, Виктор, Дорофей и Агапий.
Главная молитва дня
"Господи святой, Отче всемогущий, предвечный Боже, от которого произошел всякий дар и всякое добро! Благодарю тебя за твои благодеяния, которые много изливал ты на меня, грешного и недостойного - (грешную и недостойную), и сердечно молюсь тебе: Так как ныне милостиво выслушал молитвы мои и явил мне доброту мою, так и навсегда исполняй добрые просьбы мои и проявляй на мне богатую милость твою, ибо ты щедрый и человеколюбивый Бог, и тебе славу воссылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.
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