Церковне свято 18 листопада: що категорично не можна робити, щоб не накликати біду на своїх дітей

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святий мученик Платон народився в місті Анкирі в Галатії у другій половині IV ст. в благочестивій сім’ї. Ще юнаком він покинув дім, щоб нести слово Боже по світу. Його християнські проповіді почули язичники, ув'язнили і наказали зректися своєї віри. Втім Платон відмовився це робити. Його жорстоко катували, а тоді тримали без їжі і води протягом 18 днів.

Щоб позбутися своїх страждань, йому було достатньо промовити "великий бог Аполлон". Але Платон не відступився від християнства, через що язичники відрубали йому голову.

Святий мученик Роман був дияконом храму Кесарії Палестинської. Під час переслідувань християн він переселився в Антиохію, де також проповідував віру в Христа. За це його одного дня схопили і засудили до спалення, але раптова злива погасила вогонь.

Роман почав возвеличувати Господа ще більше, тому язичники наказали святому відрізати язик, але навіть без нього він міг славити християнську віру. Зрештою мучителі наказали святого повішати.

У народі у цей день стежили за погодою і прогнозували її на всю зиму. Предки вірили, що яка сьогодні вранці погода - такою вона буде у грудні, в обід - у січні, ввечері - у лютому.

Прикмети дня

якщо сьогодні тепла погода - зима буде м'якою і сніжною

дме сильний вітер - взимку буде багато хуртовин

навколо місяця коло - чекайте морозу

якщо в будинку з’являються комарі, скоро буде потепління

якщо на дверній ручці з'являється іржа - буде негода

Що не можна сьогодні робити

викидати або дарувати іграшки своїх дітей, бо цим накликаєте біду на дитину

відмовляти у милостині чи допомозі нужденним

відмовлятись від далекої подорожі

лихословити та ображатись

сваритись, бо конфлікт може затягнутись на весь наступний рік

День ангела сьогодні святкують: Микола, Платон, Роман.

Головна молитва дня

"О, святий Романе, тобі приносимо благальну пісню. Тому не відкинь прохань наших, бо молитвами твоїми ми зможемо стати гідними учнями Христа, щоб наслідуючи Його ми отримали прощення наших провин, змогли осягнути вершин Царства Божого та мали силу в боротьбі зі злом. Нехай твоя присутність у нашому серці завжди нагадує про неосяжну Любов Божу, щоб ми могли славити Його та оспівувати тебе завжди, нині і повсякчас, і на віки віків". Амінь.