Церковный праздник 18 ноября: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду на своих детей

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святой мученик Платон родился в городе Анкире в Галатии во второй половине IV века в благочестивой семье. Еще юношей он покинул дом, чтобы нести слово Божие по миру. Его христианские проповеди услышали язычники, заключили в тюрьму и приказали отречься от своей веры. Однако Платон отказался это делать. Его жестоко пытали, а затем держали без еды и воды в течение 18 дней.

Чтобы избавиться от своих страданий, ему было достаточно произнести слова "великий бог Аполлон". Но Платон не отступился от христианства, из-за чего язычники отрубили ему голову.

Святой мученик Роман был диаконом храма Кесарии Палестинской. Во время преследований христиан он переселился в Антиохию, где проповедовал веру во Христа. За это его однажды схватили и приговорили к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь.

Роман начал возвеличивать Господа еще больше, поэтому язычники приказали святому отрезать язык, но даже без него он мог прославлять христианскую веру. В конце концов мучители приказали святого повешать.

В прежние времена в этот день наблюдали за погодой и прогнозировали ее на всю зиму. Предки верили, что какая сегодня утром погода - такой она будет в декабре, в обед - в январе, вечером - в феврале.

Приметы дня

если сегодня теплая погода - зима будет мягкой и снежной

дует сильный ветер - зимой будет много метелей

вокруг луны круг - ждите мороз

если в доме появляются комары, скоро будет потепление

если на дверной ручке появляется ржавчина - будет ненастье

Что нельзя сегодня делать

выбрасывать или дарить игрушки своих детей, потому что этим вы вызываете беду на ребенка

отказывать в подаянии или помощи нуждающимся

отказываться от дальнего путешествия

злословить и обижаться

ссориться, потому что конфликт может затянуться на весь следующий год

День ангела сегодня отмечают: Николай, Платон, Роман.

Главная молитва дня

"О, святой Роман, тебе приносим умоляющую песнь. Поэтому не отбрось просьб наших, ибо молитвами твоими мы сможем стать достойными учениками Христа, чтобы подражая Ему мы получили прощение наших проступков, смогли постичь вершин Царства Божьего и имели силу в борьбе со злом. Пусть твое присутствие в нашем сердце всегда напоминает о необъятной Любви Божией, чтобы мы могли славить Его и воспевать тебя всегда, ныне и постоянно, и во веки веков". Аминь.