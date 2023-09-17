ua en ru
Нд, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 17 вересня: що обов'язково треба сьогодні зробити, щоб бути щасливим цілий рік

Неділя 17 вересня 2023 06:00
UA EN RU
Церковне свято 17 вересня: що обов'язково треба сьогодні зробити, щоб бути щасливим цілий рік Яке церковне свято 17 вересня (фото: freepik)
Автор: Styler

17 вересня українська церква за новим календарем вшановує мучениць Віру, Надію, Любов і їхню матір Софію.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Вдова Софія сама виховувала трьох доньок - Віру, Надію і Любов. Вона була зразковою християнкою, тому назвала дочок найсвітлішими жіночими чеснотами.

Жінки жили в Римі у ІІ ст., у ті часи християни зазнавали жорстоких переслідувань. Родина також потрапила в немилість тогочасного короля Адріана.

Він сказав жінкам, що помилує їх, якщо вони зречуться своєї віри. Жінки не погодились на це, тому їх наказали катувати. Згідно з легендою, трьох доньок замучили до смерті на очах у матері.

Софія наступні кілька днів не відходила від могил доньок, а тоді й сама померла. Після цього церква визнала їх усіх мученицями.

У народі цей день називали "бабським святом". Предки вірили, що дівчата і жінки за допомогою замовляння можуть привернути до себе судженого або щастя в дім. Також у народні вважали, що жінкам треба починати цей день з плачу - якщо оплакати свою долю, то протягом року нічого поганого не трапиться

Прикмети свята

  • якщо видно зграї журавлів, то на Покрову буде холодно (за новим календарем Покрову святкуватимуть 1 жовтня)
  • якщо у цей день гримить - осінь буде довгою і теплою
  • якщо йде дощ - буде рання весна

Що не можна робити

  • працювати по дому і не займатися хатньою роботою
  • свататися і вінчатися, інакше шлюб буде нещасливим
  • вишивати, шити, в'язати
  • лихословити, сваритися і бажати іншим зла

Сьогодні день ангела святкують: Віра, Дмитро, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Павло, Роман, Софія.

Головна молитва

"О, святі і достохвальні мучениці Віро, Надіє і Любове і мужніх дочок мудра мати Софіє, до вас нині звертаємося зі щирою молитвою; бо хто може заступатися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов, ці три наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали!

Вблагайте Господа, щоб Він покрив нас Своєю невимовною благодаттю в скорботах і напастях, спас і зберіг як благий і чоловіколюбець.

Його славу, як незаходиме сонце, нині бачачи, допомагайте і нам у наших смиренних молитвах, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня і щоб помилував нас грішних і недостойних заради Його щедрот.

Моліть же за нас, святі мyчениці, Господа нашого Ісуса Христа, Йому ж славу возсилаємо, з безначальним Його Отцем і Пресвятим, і благим, і жuвотворчим Духом нині, і повсякчас, і навіки-віків". Амінь.

Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні Свята в Україні церковный календарь