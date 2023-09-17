Церковный праздник 17 сентября: что обязательно нужно сегодня сделать, чтобы быть счастливым круглый год

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Вдова София сама воспитывала трех дочерей - Веру, Надежду и Любовь. Она была образцовой христианкой, потому назвала дочерей самыми светлыми женскими чертами.

Женщины жили в Риме во II в., в те времена христиане подвергались жестоким преследованиям. Семья также попала в немилость тогдашнего короля Адриана.

Он сказал женщинам, что помилует их, если они откажутся от своей веры. Женщины не согласились на это, поэтому их приказали пытать. Согласно легенде, троих дочерей замучили до смерти на глазах у матери.

Софья следующие несколько дней не отходила от могил дочерей, а потом и сама умерла. После этого церковь признала их всех мученицами.

В народе этот день называли "бабским праздником". Предки верили, что девушки и женщины с помощью специальных слов могут привлечь к себе суженого или счастья в дом. Также в народные считали, что женщинам нужно начинать этот день с плача - если оплакать свою судьбу, то в течение года ничего плохого не случится.

Приметы праздника

если видны стаи журавлей, то на Покров будет холодно (по новому календарю Покрову будут праздновать 1 октября)

если в этот день гремит - осень будет долгой и теплой

если идет дождь - будет ранняя весна

Что нельзя делать

работать по дому и не заниматься домашней работой

свататься и венчаться, иначе брак будет несчастлив

вышивать, шить, вязать

злословить, ссориться и желать другим зла

Сегодня день ангела празднуют: Вера, Дмитрий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел, Роман, София.

Главная молитва

"О, святые и достохвальные мученицы Вера, Надежда и Любовь и мужественных дочерей мудрая мать София, к вам ныне обращаемся с искренней молитвой; ибо кто может заступаться за нас перед Господом, если не вера, надежда и любовь, эти три краеугольных добродетели, образ которых вы на себе показали!

Умоляйте Господа, чтобы Он покрыл нас Своей невыразимой благодатью в скорбях и напастях, спас и сохранил как благой и человеколюбец.

Его славу, как незаходящее солнце, ныне видя, помогайте и нам в наших смиренных молитвах, чтобы простил Господь Бог наши грехи и беззакония и да помиловал нас грешных и недостойных ради Его щедрот.

Молите же о нас, святые мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же славу посылаем, с безначальным Его Отцом и Пресвятым, и благим, и живущим Духом ныне, и всегда, и во веки веков". Аминь.