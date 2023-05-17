Церковне свято 17 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною

17 травня православні християни вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .
Пелагія жила в ІІІ столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагію побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і захопився її красою. Та дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою та нареченою Ісуса Христа.
Цього дня християни просять допомоги та заступництва у святої Пелагії ті, кого незаслужено образили. Люди роблять заготовки для виготовлення кленових, березових чи липових дерев'яних ложок з розписом та різьбленням.
Також проводять обряд, який відлякує шкідників та нечисту силу від городів та полів.
17 травня день ангела відзначає: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.
Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.
Читайте також, які церковні свята мивідзначатимемо у травні 2023 року.