Церковне свято 17 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною

Традиції цього дня

Пелагія жила в ІІІ столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагію побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і захопився її красою. Та дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою та нареченою Ісуса Христа.

Цього дня християни просять допомоги та заступництва у святої Пелагії ті, кого незаслужено образили. Люди роблять заготовки для виготовлення кленових, березових чи липових дерев'яних ложок з розписом та різьбленням.

Також проводять обряд, який відлякує шкідників та нечисту силу від городів та полів.

Народні прикмети

Злива цього дня – до хорошого урожаю цього року.

Неяскраве, в серпанку, сонце – до тривалої поганої погоди.

Якщо тернина зацвіла, значить, до кінця місяця буде холодно.

Калина розпустила квіти – настав час для посадки огірків, гарбуза, кукурудзи та бобових.

Безліч травневих жуків говорить про швидку посуху.

Людина, яка народилася цього дня, може розуміти тварин і птахів.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні заборонено лаятися та грубити людям, інакше у житті почнеться "чорна" смуга.

Не можна пліткувати і розпускати чутки - вважається, що через подібну брехню обов'язково станеться біда.

Хто сьогодні святкує іменини

17 травня день ангела відзначає: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.