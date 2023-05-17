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Церковне свято 17 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною

Яке свято 17 травня (Getty Images)
Автор: Styler

17 травня православні християни вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської.

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Традиції цього дня

Пелагія жила в ІІІ столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагію побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і захопився її красою. Та дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою та нареченою Ісуса Христа.

Цього дня християни просять допомоги та заступництва у святої Пелагії ті, кого незаслужено образили. Люди роблять заготовки для виготовлення кленових, березових чи липових дерев'яних ложок з розписом та різьбленням.

Також проводять обряд, який відлякує шкідників та нечисту силу від городів та полів.

Народні прикмети

  • Злива цього дня – до хорошого урожаю цього року.
  • Неяскраве, в серпанку, сонце – до тривалої поганої погоди.
  • Якщо тернина зацвіла, значить, до кінця місяця буде холодно.
  • Калина розпустила квіти – настав час для посадки огірків, гарбуза, кукурудзи та бобових.
  • Безліч травневих жуків говорить про швидку посуху.
  • Людина, яка народилася цього дня, може розуміти тварин і птахів.

Що не можна робити у цей день

  • Сьогодні заборонено лаятися та грубити людям, інакше у житті почнеться "чорна" смуга.
  • Не можна пліткувати і розпускати чутки - вважається, що через подібну брехню обов'язково станеться біда.

Хто сьогодні святкує іменини

17 травня день ангела відзначає: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.

Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.

Читайте також, які церковні свята мивідзначатимемо у травні 2023 року.

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