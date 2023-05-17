Церковный праздник 17 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

Традиции этого дня

Пелагия жила в III столетии в Тарсе, Малая Азия. Ее родители были зажиточными и смогли обеспечить дочери превосходное образование. Однажды Пелагию увидел приемный наследник императора Диоклетиана и пленился ее красотой. Но девушка отказала ему. Она признала себя христианкой и невестой Иисуса Христа.

В этот день христиане просят помощи и заступничества у святой Пелагии те, кого незаслуженно обидели. Люди делают заготовки для изготовления кленовых, березовых или липовых деревянных ложек с росписью и резьбой.

Также проводят обряд, который отпугивает вредителей и нечистую силу от огородов и полей.

Народные приметы

Ливень в этот день – к хорошему урожаю в этом году.

Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.

Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.

Калина распустила цветы – пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.

Множество майских жуков говорит о скорой засухе.

Родившийся в этот день человек может понимать животных и птиц.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня запрещено ругаться и грубить людям, иначе в жизни начнется "черная" полоса.

Нельзя сплетничать и распускать слухи - считается, что из-за подобной лжи обязательно приключится беда.

Кто сегодня празднует именины

17 мая день ангела отмечает: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.