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Церковный праздник 17 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

Какой праздник 17 мая (Getty Images)
Автор: Styler

17 мая православные христиане чтят память мученицы Пелагии Тарсийской.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

Пелагия жила в III столетии в Тарсе, Малая Азия. Ее родители были зажиточными и смогли обеспечить дочери превосходное образование. Однажды Пелагию увидел приемный наследник императора Диоклетиана и пленился ее красотой. Но девушка отказала ему. Она признала себя христианкой и невестой Иисуса Христа.

В этот день христиане просят помощи и заступничества у святой Пелагии те, кого незаслуженно обидели. Люди делают заготовки для изготовления кленовых, березовых или липовых деревянных ложек с росписью и резьбой.

Также проводят обряд, который отпугивает вредителей и нечистую силу от огородов и полей.

Народные приметы

  • Ливень в этот день – к хорошему урожаю в этом году.
  • Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.
  • Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.
  • Калина распустила цветы – пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.
  • Множество майских жуков говорит о скорой засухе.
  • Родившийся в этот день человек может понимать животных и птиц.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня запрещено ругаться и грубить людям, иначе в жизни начнется "черная" полоса.
  • Нельзя сплетничать и распускать слухи - считается, что из-за подобной лжи обязательно приключится беда.

Кто сегодня празднует именины

17 мая день ангела отмечает: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

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