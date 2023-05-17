Церковный праздник 17 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

17 мая православные христиане чтят память мученицы Пелагии Тарсийской.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Пелагия жила в III столетии в Тарсе, Малая Азия. Ее родители были зажиточными и смогли обеспечить дочери превосходное образование. Однажды Пелагию увидел приемный наследник императора Диоклетиана и пленился ее красотой. Но девушка отказала ему. Она признала себя христианкой и невестой Иисуса Христа.
В этот день христиане просят помощи и заступничества у святой Пелагии те, кого незаслуженно обидели. Люди делают заготовки для изготовления кленовых, березовых или липовых деревянных ложек с росписью и резьбой.
Также проводят обряд, который отпугивает вредителей и нечистую силу от огородов и полей.
17 мая день ангела отмечает: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.
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