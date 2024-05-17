Церковне свято 17 травня: які головні забобони і прикмети дня
Сьогодні, 17 травня, церква вшановує пам'ять апостола від семидесяти Андроника. Також цього дня згадують святу Юнію.
Про те, що не можна робити та важливі традиції цього дня - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
Історія та традиції дня
За біблійними переказами, апостол Андроник та Юнія, його помічниця, були родичам святого Павла. Тож Юнія та Андроник
допомагали Павлу в його християнській місії.
Андроник також був єпископом в Сирмії Панноньській, проте це не зупиняло його в проповідуванні й іншими країнами. За деякими ж чутками, Андроник повірив у Христа навіть раніше, ніж Павло.
Подорожуючи, Андроник і Юнія навернули до християнства багатьох людей, споруджували нові церкви на місці язичницьких храмів.
До того ж вірили, що Андроник творив дива. Проживши життя, сповнене боротьби проти утисків християн від язичників, Андроник і Юнія померли своєю смертю.
Предки цього дня спостерігали за погодою - по ній визначали, яким буде літо. Вірили й в те, що людина, яка народилася в цей день, зможе заговорювати дощ.
Головні прикмети цього дня
- Якщо сьогодні місяць росте і дощить - влітку дощитиме.
- Вітер дме з півночі - літо буде холодним.
- День сьогодні холодний - таким буде і літо.
- 17 травня бузок, яблуня та горобина в листі й квітах - риба може клювати.
Що не можна робити в цей день
- Не варто приймати подарунки на перехресті чи біля дверей.
- Не варто лаятися чи наговорювати.
- Варто допомагати близьким, проте не слід бути занадто довірливим.
- Не варто приймати важливих рішень без обдумувань.
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