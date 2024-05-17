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Церковне свято 17 травня: які головні забобони і прикмети дня

П'ятниця 17 травня 2024 06:00
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Церковне свято 17 травня: які головні забобони і прикмети дня Яке свято 17 травня (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні, 17 травня, церква вшановує пам'ять апостола від семидесяти Андроника. Також цього дня згадують святу Юнію.

Про те, що не можна робити та важливі традиції цього дня - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Історія та традиції дня

За біблійними переказами, апостол Андроник та Юнія, його помічниця, були родичам святого Павла. Тож Юнія та Андроник
допомагали Павлу в його християнській місії.

Андроник також був єпископом в Сирмії Панноньській, проте це не зупиняло його в проповідуванні й іншими країнами. За деякими ж чутками, Андроник повірив у Христа навіть раніше, ніж Павло.

Подорожуючи, Андроник і Юнія навернули до християнства багатьох людей, споруджували нові церкви на місці язичницьких храмів.

До того ж вірили, що Андроник творив дива. Проживши життя, сповнене боротьби проти утисків християн від язичників, Андроник і Юнія померли своєю смертю.

Предки цього дня спостерігали за погодою - по ній визначали, яким буде літо. Вірили й в те, що людина, яка народилася в цей день, зможе заговорювати дощ.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні місяць росте і дощить - влітку дощитиме.
  • Вітер дме з півночі - літо буде холодним.
  • День сьогодні холодний - таким буде і літо.
  • 17 травня бузок, яблуня та горобина в листі й квітах - риба може клювати.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто приймати подарунки на перехресті чи біля дверей.
  • Не варто лаятися чи наговорювати.
  • Варто допомагати близьким, проте не слід бути занадто довірливим.
  • Не варто приймати важливих рішень без обдумувань.

У кого день ангела

Іменини сьогодні святкують: Степан, Микола, Євдокія, Єфросинія.

До речі, нещодавно ми вже розповідали, коли найголовніші поминальні дні року.

А також писали про те, коли буде Трійця в 2024 році.

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