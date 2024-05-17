Церковный праздник 17 мая: какие главные суеверия и приметы дня
Сегодня, 17 мая, церковь чтит память апостола от семидесяти Андроника. Также в этот день вспоминают святую Юнию.
О том, что нельзя делать и важные традиции этого дня - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
История и традиции дня
По библейским преданиям апостол Андроник и Юния, его помощница, были родственниками святого Павла. Поэтому Юния и Андроник помогали Павлу в его христианской миссии.
Андроник также был епископом в Паннонской Сирмии, однако это не останавливало его в проповедовании и другими странами. По некоторым же слухам, Андроник поверил в Христа даже раньше, чем Павел.
Путешествуя, Андроник и Юния обратили в христианство многих людей, воздвигали новые церкви на месте языческих храмов.
К тому же верили, что Андроник творил чудеса. Прожив жизнь, полную борьбы против притеснений христиан от язычников, Андроник и Юния умерли своей смертью.
Предки в этот день наблюдали за погодой - по ней определяли, каким будет лето. Верили и в то, что родившийся в этот день человек сможет заговаривать дождь.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня месяц растет и дождит - летом будет дождь.
- Ветер дует с севера - лето будет холодным.
- День сегодня холодный - таким будет и лето.
- 17 мая сирень, яблоня и рябина в листьях и цветах - рыба может клевать.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит принимать подарки на перекрестке или у дверей.
- Не стоит ругаться или наговаривать.
- Следует помогать близким, однако не следует быть слишком доверчивым.
- Не стоит принимать важные решения без обдумываний.
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Именины сегодня празднуют: Степан, Николай, Евдокия, Ефросинья.
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