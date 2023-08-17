Церковне свято 17 серпня: що не можна робити цього важливого дня, а що потрібно обов'язково

У чому суть свята

Свята Євдокія жила у IV столітті. Мучениця була захоплена в полон перським царем Саппоро. Коли преподобна була ув'язнена, то розповідала перським жінкам про Бога і проповідувала християнство. Коли цар дізнався про це, то наказав замучити Євдокію. Жінку довго катували, але вона витримувала усі страждання. Тоді святій мучениці відрізали голову.

На Євдокію-огірничку, малинівку починає дозрівати лісова малина та закінчується збирання огірків.

Головною традицією дня було збирання малини. Таку роботу довіряли навіть дітям. Щоб встигнути зібрати якнайбільше ягід, за ними вирушали до лісу з самого ранку. Після полудня знову йшли збирати малину.

Хазяйки займалися приготуванням варення, а ввечері ягоди були прикрасою святкового столу. Наші предки вважали, що малина має лікувальні властивості. З її допомогою можна було позбавитися високої температури, саме тому її зберігали протягом усього року.

Головні прикмети цього дня

Погода 17 серпня прогнозувала, яким буде листопад.

Якщо день видався парком і задушливим - це до затяжних дрібних дощів.

За врожаєм дикої малини за старих часів судили про майбутній урожай хліба.

Що не можна робити 17 серпня

Не беріть гроші у борг.

Не можна відмовляти у допомозі.

Не можна продавати й купувати щось.

Не можна сваритися та з'ясовувати стосунки з близькими.

Не можна їсти жирну їжу.

У кого іменини 17 серпня

Ян, Семен, Михайло, Максиміліан, Костянтин, Іван, Дмитро, Денис, Андрій, Олексій, Ія, Ірина, Євдокія, Дар'я, Аріна.