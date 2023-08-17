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Церковне свято 17 серпня: що не можна робити цього важливого дня, а що потрібно обов'язково

Яке церковне свято 17 серпня (Getty Images)
Автор: Styler

17 серпня православна церква відзначає день пам'яті семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) та Антоніна. Також вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії Римлянині. У народі відзначають день Малинівки.

Що можна і не можна робити, які традиції та прикмети існують - у матеріалі Styler далі.

У чому суть свята

Свята Євдокія жила у IV столітті. Мучениця була захоплена в полон перським царем Саппоро. Коли преподобна була ув'язнена, то розповідала перським жінкам про Бога і проповідувала християнство. Коли цар дізнався про це, то наказав замучити Євдокію. Жінку довго катували, але вона витримувала усі страждання. Тоді святій мучениці відрізали голову.

На Євдокію-огірничку, малинівку починає дозрівати лісова малина та закінчується збирання огірків.

Головною традицією дня було збирання малини. Таку роботу довіряли навіть дітям. Щоб встигнути зібрати якнайбільше ягід, за ними вирушали до лісу з самого ранку. Після полудня знову йшли збирати малину.

Хазяйки займалися приготуванням варення, а ввечері ягоди були прикрасою святкового столу. Наші предки вважали, що малина має лікувальні властивості. З її допомогою можна було позбавитися високої температури, саме тому її зберігали протягом усього року.

Головні прикмети цього дня

  • Погода 17 серпня прогнозувала, яким буде листопад.
  • Якщо день видався парком і задушливим - це до затяжних дрібних дощів.
  • За врожаєм дикої малини за старих часів судили про майбутній урожай хліба.

Що не можна робити 17 серпня

  • Не беріть гроші у борг.
  • Не можна відмовляти у допомозі.
  • Не можна продавати й купувати щось.
  • Не можна сваритися та з'ясовувати стосунки з близькими.
  • Не можна їсти жирну їжу.

У кого іменини 17 серпня

Ян, Семен, Михайло, Максиміліан, Костянтин, Іван, Дмитро, Денис, Андрій, Олексій, Ія, Ірина, Євдокія, Дар'я, Аріна.

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року.

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