Церковне свято 17 лютого: які строгі заборони сьогодні у жодному разі не можна порушувати

Історія свята

Святий мученик Теодор Тирон, або як його ще називали Феодор Мовчазний, жив у IV столітті в Аласії (Римська імперія). Одного разу його звинуватили у підпалі язичницького храму і змусили зректися Ісуса, але святий навіть під страхом смерті залишився вірним християнству.

Теодора кинули у в'язницю без їжі та води, але він вижив. Тоді його піддали жорстоким тортурам, але він гідно їх зніс і не зрікся Христа. Тоді святого засудили до спалення за його віру - у вогні він прийняв свою смерть.

Наші предки у цей день на вечірній зорі читали замовляння проти кікімори. Також стежили за погодою і по ній робили прогноз на літо.

Прикмети дня

якщо є туман, то літо буде дощовим, сонячно - жарким, морозно - холодним

багато бурульок - чекайте хороший урожай овочів

повертаються перші птахи з півдня - буде рання весна

перисті хмари пливуть із заходу - буде дощ

Що не можна сьогодні робити

дивитися на вечірнє небо - якщо побачите зірку, що падає, це віщує важкі хвороби та смерть

залишати на ніч рукоділля, бо його може зіпсувати дружина домовика

влаштовувати застілля та гучні святкування

відмовляти в допомозі нужденним

ходити в гості до сусідів

сварити і лихословити

День ангела сьогодні відзначають: Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.

Сильна молитва до ангела-охоронця

"О, заступнику Божий, виконай волю Господа і спаси грішного раба (ваше ім’я). Допоможи подолати всі випробування від негараздів, лайливих слів, образ, заздрості, лестощів, злості і від лукавого. Не залишай мене без підтримки своєї". Амінь.