Церковне свято 17 лютого: які строгі заборони сьогодні у жодному разі не можна порушувати

17 лютого церква за новим календарем відзначає День великомученика Теодора Тирона, за старим стилем у цей день вшановували пам'ять святого Герасима Йорданського і святих мучеників Павла та Іуліанії.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Святий мученик Теодор Тирон, або як його ще називали Феодор Мовчазний, жив у IV столітті в Аласії (Римська імперія). Одного разу його звинуватили у підпалі язичницького храму і змусили зректися Ісуса, але святий навіть під страхом смерті залишився вірним християнству.
Теодора кинули у в'язницю без їжі та води, але він вижив. Тоді його піддали жорстоким тортурам, але він гідно їх зніс і не зрікся Христа. Тоді святого засудили до спалення за його віру - у вогні він прийняв свою смерть.
Наші предки у цей день на вечірній зорі читали замовляння проти кікімори. Також стежили за погодою і по ній робили прогноз на літо.
День ангела сьогодні відзначають: Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.
"О, заступнику Божий, виконай волю Господа і спаси грішного раба (ваше ім’я). Допоможи подолати всі випробування від негараздів, лайливих слів, образ, заздрості, лестощів, злості і від лукавого. Не залишай мене без підтримки своєї". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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