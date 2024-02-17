Церковный праздник 17 февраля: какие строгие запреты сегодня ни в коем случае нельзя нарушать

17 февраля церковь по новому календарю отмечает День великомученика Теодора Тирона, по старому стилю в этот день чтили память святого Герасима Иорданского и святых мучеников Павла и Иулиании.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой мученик Теодор Тирон, или как его еще называли Феодор Молчаливый, жил в IV веке в Аласии (Римская империя). Однажды его обвинили в поджоге языческого храма и заставили отречься от Иисуса, но святой даже под страхом смерти остался верен христианству.
Теодора бросили в тюрьму без пищи и воды, но он выжил. Тогда его подвергли жестоким пыткам, но он достойно их снес и не отрекся от Христа. Тогда святого приговорили к сожжению за его веру - в огне он принял свою смерть.
Наши предки в этот день на вечерней заре читали заговоры против кикиморы. Также следили за погодой и по ней делали прогноз на лето.
День ангела сегодня отмечают: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.
"О, покровитель Божий, исполни волю Господа и спаси грешного раба (ваше имя). Помоги преодолеть все испытания от невзгод, бранных слов, обид, зависти, лести, злобы и от лукавого. Не оставляй меня без поддержки своей". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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