Церковный праздник 17 февраля: какие строгие запреты сегодня ни в коем случае нельзя нарушать

История праздника

Святой мученик Теодор Тирон, или как его еще называли Феодор Молчаливый, жил в IV веке в Аласии (Римская империя). Однажды его обвинили в поджоге языческого храма и заставили отречься от Иисуса, но святой даже под страхом смерти остался верен христианству.

Теодора бросили в тюрьму без пищи и воды, но он выжил. Тогда его подвергли жестоким пыткам, но он достойно их снес и не отрекся от Христа. Тогда святого приговорили к сожжению за его веру - в огне он принял свою смерть.

Наши предки в этот день на вечерней заре читали заговоры против кикиморы. Также следили за погодой и по ней делали прогноз на лето.

Приметы дня

если есть туман, то лето будет дождливым, солнечно - жарким, морозно - холодным.

много сосулек - ждите хорошего урожая овощей

возвращаются первые птицы с юга - будет ранняя весна

перистые облака плывут с запада - будет дождь

Что нельзя сегодня делать

смотреть на вечернее небо - если увидите падающую звезду, это предвещает тяжелые болезни и смерть

оставлять на ночь рукоделия, потому что его может испортить жена домового

устраивать застолье и громкие празднования

отказывать в помощи нуждающимся

ходить в гости к соседям

ссорить и злословить

День ангела сегодня отмечают: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.

Сильная молитва к ангелу-хранителю

"О, покровитель Божий, исполни волю Господа и спаси грешного раба (ваше имя). Помоги преодолеть все испытания от невзгод, бранных слов, обид, зависти, лести, злобы и от лукавого. Не оставляй меня без поддержки своей". Аминь.