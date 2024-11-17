Церковне свято 17 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія свята

Святий Григорій народився в заможній родині язичників, орієнтовно у 210 році. Батьки Григорія мешкали в Неокесарії Понтійській - сучасному турецькому місті Ніскар.

Зазначають, що дитину при народженні назвали Феодором. Парубок змінив ім'я при хрещенні, коли поїхав навчатися до Палестини, в християнську школу Оригена.

Незабаром Григорія висвятили в єпископи, і він, повернувшись до рідного міста, обіймав посаду протягом 30 років. Григорій ревно працював над наверненням язичників до християнства, крім цього, мав дар чудотворення і лікування недугів молитвою.

Святий Григорій (зображення: Вікіпедія)

За переказами, коли Григорій розпочинав діяльність, християн в місті було всього 17, а до моменту смерті святого язичників поменшало до 17. Помер святитель приблизно в 269 році, залишивши після себе "Символ віри Григорія чудотворця".

Що не можна робити сьогодні

Щоб не зіпсувати енергетику 17 листопада, сьогодні не можна:

виносити щось цінне з дому - щастя "втече"

позичати гроші і речі навіть найближчим друзям і родичам

сваритися і говорити нецензурні слова

стригти волосся - будуть помилки в роботі

Пращури вірили, що цього дня може бути активною нечиста сила, тому малювали крейдою хрести над дверима та вікнам - тоді нечисть не може потрапити в будинок. Крім цього, щоб захиститися від злих сил, на підвіконня можна насипати трохи ягід горобини.

Народні прикмети 17 листопада

Якщо сьогодні надворі можна побачити більше мишей, ніж зазвичай - зима буде холодною

Якщо 17 листопада тепло і сонячно - до кінця місяця дощів не буде

Сьогодні йде дощ - місяць закінчиться дощами

У Молодий місяць випав сніг - скоро погода стане теплішою

17 листопада ліс здалеку здається чорним - буде відлига

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 17 листопада іменини у людей з такими іменами: Григорій, Михайло, Захар, Геннадій, Вікторія, Іван.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Ілля, Григорій, Іван, Микола, Олександр, Степан.

Яке свято в світі 17 листопада

Сьогодні, 17 листопада, відзначають: