Церковный праздник 17 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История праздника

Святой Григорий родился в богатой семье язычников, ориентировочно в 210 году. Родители Григория жили в Неокесарии Понтийской - современном турецком городе Нискар.

Отмечают, что ребенка при рождении назвали Феодором. Парень сменил имя при крещении, когда уехал учиться в Палестину, в христианскую школу Оригена.

Вскоре Григория рукоположили во епископы, и он, вернувшись в родной город, занимал должность в течение 30 лет. Григорий ревностно работал над обращением язычников в христианство, кроме этого, у него был дар чудотворения и лечения болезней молитвой.

Святой Григорій (изображение: Википедия)

По преданию, когда Григорий начинал деятельность, христиан в городе было всего 17, а к моменту смерти святого количество язычников уменьшилось до 17. Умер святитель примерно в 269 году, оставив после себя "Символ веры Григория чудотворца".

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не испортить энергетику 17 ноября, сегодня нельзя:

выносить что-то ценное из дома - счастье "сбежит"

одалживать деньги и вещи даже самым близким друзьям и родственникам

ссориться и говорить нецензурные слова

стричь волосы - будут ошибки в работе

Наши предки верили, что в этот день может быть активной нечистая сила, поэтому рисовали мелом кресты над дверью и окнами - тогда нечисть не может попасть в дом. Кроме этого, чтобы защититься от злых сил, на подоконнике можно насыпать немного ягод рябины.

Народные приметы 17 ноября

Если сегодня на улице можно увидеть больше мышей, чем обычно - зима будет холодной

Если 17 ноября тепло и солнечно - до конца месяца дождей не будет

Сегодня идет дождь - месяц закончится дождями

В Молодую луну выпал снег - скоро погода станет теплее

17 ноября лес издалека кажется черным - будет оттепель

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 17 ноября именины у людей со следующими именами: Григорий, Михаил, Захар, Геннадий, Виктория, Иван.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Илья, Григорий, Иван, Николай, Александр, Степан.

Какой праздник в мире 17 ноября

Сегодня, 17 ноября, отмечают: