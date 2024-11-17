Церковне свято 17 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
17 листопада - 21 неділя після П'ятдесятниці. Також сьогодні церква вшановує пам'ять святителя Григорія-чудотворця. Крім цього, сьогодні діють заборони Різдвяного посту.
Про те, яке сьогодні свято, а також про головні заборони і традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Історія свята
Святий Григорій народився в заможній родині язичників, орієнтовно у 210 році. Батьки Григорія мешкали в Неокесарії Понтійській - сучасному турецькому місті Ніскар.
Зазначають, що дитину при народженні назвали Феодором. Парубок змінив ім'я при хрещенні, коли поїхав навчатися до Палестини, в християнську школу Оригена.
Незабаром Григорія висвятили в єпископи, і він, повернувшись до рідного міста, обіймав посаду протягом 30 років. Григорій ревно працював над наверненням язичників до християнства, крім цього, мав дар чудотворення і лікування недугів молитвою.
Святий Григорій (зображення: Вікіпедія)
За переказами, коли Григорій розпочинав діяльність, християн в місті було всього 17, а до моменту смерті святого язичників поменшало до 17. Помер святитель приблизно в 269 році, залишивши після себе "Символ віри Григорія чудотворця".
Що не можна робити сьогодні
Щоб не зіпсувати енергетику 17 листопада, сьогодні не можна:
- виносити щось цінне з дому - щастя "втече"
- позичати гроші і речі навіть найближчим друзям і родичам
- сваритися і говорити нецензурні слова
- стригти волосся - будуть помилки в роботі
Пращури вірили, що цього дня може бути активною нечиста сила, тому малювали крейдою хрести над дверима та вікнам - тоді нечисть не може потрапити в будинок. Крім цього, щоб захиститися від злих сил, на підвіконня можна насипати трохи ягід горобини.
Народні прикмети 17 листопада
- Якщо сьогодні надворі можна побачити більше мишей, ніж зазвичай - зима буде холодною
- Якщо 17 листопада тепло і сонячно - до кінця місяця дощів не буде
- Сьогодні йде дощ - місяць закінчиться дощами
- У Молодий місяць випав сніг - скоро погода стане теплішою
- 17 листопада ліс здалеку здається чорним - буде відлига
У кого сьогодні день ангела
За новим стилем, 17 листопада іменини у людей з такими іменами: Григорій, Михайло, Захар, Геннадій, Вікторія, Іван.
Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Ілля, Григорій, Іван, Микола, Олександр, Степан.
Яке свято в світі 17 листопада
Сьогодні, 17 листопада, відзначають:
- Міжнародний день студентів
- Всесвітній день передчасно народженої дитини
- День працівників сільського господарства України
До речі, нещодавно ми розповідали про те, як новий календар змінив церковні свята.
Крім цього, писали, кому не можна постити в Різдвяний піст.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайти ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.