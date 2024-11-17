Церковный праздник 17 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
17 ноября - 21 воскресенье после Пятидесятницы. Также сегодня церковь почитает память святителя Григория-чудотворца. Кроме этого, сегодня действуют запреты Рождественского поста.
О том, какой сегодня праздник, а также о главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История праздника
Святой Григорий родился в богатой семье язычников, ориентировочно в 210 году. Родители Григория жили в Неокесарии Понтийской - современном турецком городе Нискар.
Отмечают, что ребенка при рождении назвали Феодором. Парень сменил имя при крещении, когда уехал учиться в Палестину, в христианскую школу Оригена.
Вскоре Григория рукоположили во епископы, и он, вернувшись в родной город, занимал должность в течение 30 лет. Григорий ревностно работал над обращением язычников в христианство, кроме этого, у него был дар чудотворения и лечения болезней молитвой.
Святой Григорій (изображение: Википедия)
По преданию, когда Григорий начинал деятельность, христиан в городе было всего 17, а к моменту смерти святого количество язычников уменьшилось до 17. Умер святитель примерно в 269 году, оставив после себя "Символ веры Григория чудотворца".
Что нельзя делать сегодня
Чтобы не испортить энергетику 17 ноября, сегодня нельзя:
- выносить что-то ценное из дома - счастье "сбежит"
- одалживать деньги и вещи даже самым близким друзьям и родственникам
- ссориться и говорить нецензурные слова
- стричь волосы - будут ошибки в работе
Наши предки верили, что в этот день может быть активной нечистая сила, поэтому рисовали мелом кресты над дверью и окнами - тогда нечисть не может попасть в дом. Кроме этого, чтобы защититься от злых сил, на подоконнике можно насыпать немного ягод рябины.
Народные приметы 17 ноября
- Если сегодня на улице можно увидеть больше мышей, чем обычно - зима будет холодной
- Если 17 ноября тепло и солнечно - до конца месяца дождей не будет
- Сегодня идет дождь - месяц закончится дождями
- В Молодую луну выпал снег - скоро погода станет теплее
- 17 ноября лес издалека кажется черным - будет оттепель
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 17 ноября именины у людей со следующими именами: Григорий, Михаил, Захар, Геннадий, Виктория, Иван.
Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Илья, Григорий, Иван, Николай, Александр, Степан.
Какой праздник в мире 17 ноября
Сегодня, 17 ноября, отмечают:
- Международный день студентов
- Всемирный день преждевременно рожденного ребенка
- День работников сельского хозяйства Украины
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как новый календарь изменил церковные праздники.
Кроме этого, писали, кому нельзя поститься в Рождественский пост.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайты ПЦУ, DayToday, Википедия.