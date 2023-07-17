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Церковне свято 17 липня: що сьогодні треба зробити, а що - суворо заборонено

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Понеділок 17 липня 2023 06:01
Церковне свято 17 липня: що сьогодні треба зробити, а що - суворо заборонено Яке свято 17 липня 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

17 липня 2023 року в церковному православному календарі - день пам’яті святого Андрія Критського. В народі - Андріїв день, або Андрій Налива. Цей день має особливі традиції, заборони і прикмети.

Чому це свято особливе, що можна і не можна робити, і як помолитися святому - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити, традиції

В народі 17 липня було відомо як Наливи, оскільки на полях до цього часу вже починав наливатися овес. Люди дуже шанували зернову культуру і навіть прогнозували за нею погоду.

Часто цей день був дощовим, але такі дощі були бажаними, тому що вважалося, що вони допомагають отримати хороший урожай зернових культур.

Цей день намагалися провести з коханою людиною, з якою не можна було сваритися, тому що вважалося, що тоді пара згодом розійдеться.

У святого Андрія просять про зцілення від німоти і прощення гріхів. На це церковне свято можна і потрібно працювати - в справах буде удача.

Наші предки в цей день готували вівсяну кашу - щоб бути здоровим, кожному належало з'їсти хоча б пару ложок.

Що не можна робити

  • Заборонено сваритися, лихословити, лаятися, особливо подружжю, бо шлюб дасть тріщину.
  • Не варто починати нові справи, тому що вони не принесуть очікуваного результату.
  • Не рекомендується давати і брати гроші в борг - це до фінансових труднощів.
  • Не бажано поспішати і метушитися - в поспіху можна наробити помилок і отримати неприємності.
  • Не варто залишати маленьких дітей одних в приміщенні. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.
  • Небажано віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

Прикмети 17 липня

  • Якщо погано росте овес, можна не очікувати великого урожаю.
  • Велика кількість бджіл вказує на ранню і холодну зиму.
  • На деревах почало з'являтися жовте листя - осінь прийде рано.
  • Погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 11 серпняє

Молитва про прощення гріхів

Батько Наш, небесний Царю і Покровителю! Я кличу до Тебе і молю пробачити рабу Твоєму (ім’я) гріхи нинішні, минулі і майбутні!

Господи, прости мене, недостойного раба Твого, покажи мені шлях до порятунку й правдивого смирення.

Амінь.

У кого сьогодні іменини

День ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Олександр, Олександра, Олексій, Анастасія, Павло, Марта, Марфа, Євтимій, Марія, Микола, Ольга, Феодор, Феодот.

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023.

Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.

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