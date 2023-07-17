Церковне свято 17 липня: що сьогодні треба зробити, а що - суворо заборонено

17 липня 2023 року в церковному православному календарі - день пам’яті святого Андрія Критського. В народі - Андріїв день, або Андрій Налива. Цей день має особливі традиції, заборони і прикмети.

Чому це свято особливе, що можна і не можна робити, і як помолитися святому - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити, традиції

В народі 17 липня було відомо як Наливи, оскільки на полях до цього часу вже починав наливатися овес. Люди дуже шанували зернову культуру і навіть прогнозували за нею погоду.

Часто цей день був дощовим, але такі дощі були бажаними, тому що вважалося, що вони допомагають отримати хороший урожай зернових культур.

Цей день намагалися провести з коханою людиною, з якою не можна було сваритися, тому що вважалося, що тоді пара згодом розійдеться.

У святого Андрія просять про зцілення від німоти і прощення гріхів. На це церковне свято можна і потрібно працювати - в справах буде удача.

Наші предки в цей день готували вівсяну кашу - щоб бути здоровим, кожному належало з'їсти хоча б пару ложок.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, лихословити, лаятися, особливо подружжю, бо шлюб дасть тріщину.

Не варто починати нові справи, тому що вони не принесуть очікуваного результату.

Не рекомендується давати і брати гроші в борг - це до фінансових труднощів.

Не бажано поспішати і метушитися - в поспіху можна наробити помилок і отримати неприємності.

Не варто залишати маленьких дітей одних в приміщенні. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.

Небажано віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

Прикмети 17 липня

Якщо погано росте овес, можна не очікувати великого урожаю.

Велика кількість бджіл вказує на ранню і холодну зиму.

На деревах почало з'являтися жовте листя - осінь прийде рано.

Погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 11 серпняє

Молитва про прощення гріхів

Батько Наш, небесний Царю і Покровителю! Я кличу до Тебе і молю пробачити рабу Твоєму (ім’я) гріхи нинішні, минулі і майбутні! Господи, прости мене, недостойного раба Твого, покажи мені шлях до порятунку й правдивого смирення. Амінь.

У кого сьогодні іменини

День ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Олександр, Олександра, Олексій, Анастасія, Павло, Марта, Марфа, Євтимій, Марія, Микола, Ольга, Феодор, Феодот.