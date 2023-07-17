Церковне свято 17 липня: що сьогодні треба зробити, а що - суворо заборонено
17 липня 2023 року в церковному православному календарі - день пам’яті святого Андрія Критського. В народі - Андріїв день, або Андрій Налива. Цей день має особливі традиції, заборони і прикмети.
Чому це свято особливе, що можна і не можна робити, і як помолитися святому - в матеріалі Styler далі.
Що треба зробити, традиції
В народі 17 липня було відомо як Наливи, оскільки на полях до цього часу вже починав наливатися овес. Люди дуже шанували зернову культуру і навіть прогнозували за нею погоду.
Часто цей день був дощовим, але такі дощі були бажаними, тому що вважалося, що вони допомагають отримати хороший урожай зернових культур.
Цей день намагалися провести з коханою людиною, з якою не можна було сваритися, тому що вважалося, що тоді пара згодом розійдеться.
У святого Андрія просять про зцілення від німоти і прощення гріхів. На це церковне свято можна і потрібно працювати - в справах буде удача.
Наші предки в цей день готували вівсяну кашу - щоб бути здоровим, кожному належало з'їсти хоча б пару ложок.
Що не можна робити
- Заборонено сваритися, лихословити, лаятися, особливо подружжю, бо шлюб дасть тріщину.
- Не варто починати нові справи, тому що вони не принесуть очікуваного результату.
- Не рекомендується давати і брати гроші в борг - це до фінансових труднощів.
- Не бажано поспішати і метушитися - в поспіху можна наробити помилок і отримати неприємності.
- Не варто залишати маленьких дітей одних в приміщенні. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.
- Небажано віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.
Прикмети 17 липня
- Якщо погано росте овес, можна не очікувати великого урожаю.
- Велика кількість бджіл вказує на ранню і холодну зиму.
- На деревах почало з'являтися жовте листя - осінь прийде рано.
- Погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 11 серпняє
Молитва про прощення гріхів
Батько Наш, небесний Царю і Покровителю! Я кличу до Тебе і молю пробачити рабу Твоєму (ім’я) гріхи нинішні, минулі і майбутні!
Господи, прости мене, недостойного раба Твого, покажи мені шлях до порятунку й правдивого смирення.
Амінь.
У кого сьогодні іменини
День ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Олександр, Олександра, Олексій, Анастасія, Павло, Марта, Марфа, Євтимій, Марія, Микола, Ольга, Феодор, Феодот.
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