Церковный праздник 17 июля: что сегодня нужно сделать, а что - строго запрещено
17 июля 2023 года в церковном православном календаре - день памяти святого Андрея Критского. В народе - Андреев день, или Андрей Налива. Этот день имеет особые традиции, запреты и приметы.
Почему этот праздник особенный, что можно и нельзя делать, и как помолиться святому - в материале Styler дальше.
Что нужно сделать, традиции
В народе 17 июля было известно как Налив, поскольку на полях к этому времени уже начинал наливаться овес. Люди очень чтили зерновую культуру и даже прогнозировали по ней погоду.
Часто этот день был дождливым, но такие дожди были желательными, потому что считалось, что они помогают получить хороший урожай зерновых.
Этот день пытались провести с любимым человеком, с которым нельзя было ссориться, потому что считалось, что пара впоследствии разойдется.
У святого Андрея просят об исцелении от немоты и прощении грехов. На этот церковный праздник можно и нужно работать - в делах будет удача.
Наши предки в этот день готовили овсяную кашу - чтобы быть здоровым, каждому нужно съесть хотя бы пару ложек.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться, злословить, ругаться, особенно супругам, потому что брак даст трещину.
- Не стоит начинать новые дела, потому что они не принесут ожидаемого результата.
- Не рекомендуется давать и брать деньги взаймы - это к финансовым трудностям.
- Не желательно спешить и суетиться - в спешке можно наделать ошибок и получить неприятности.
- Не следует оставлять маленьких детей одних в помещении. Наши предки были уверены, что темная сила испугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.
- Нежелательно отдавать в ремонт обувь особенно если вы собираетесь путешествовать.
Приметы 17 июля
- Если плохо растет овес, можно не ожидать большого урожая.
- Большое количество пчел указывает на раннюю и холодную зиму.
- На деревьях начали появляться желтые листья - осень придет рано.
- Погода на Андрея указывает на погоду, которая будет 11 августа
Молитва о прощении грехов
Отец Наш, небесный Царь и Покровитель! Я взываю к Тебе и молю простить рабу Твоему (имя) грехи нынешние, прошлые и будущие!
Господи, прости меня, недостойного раба Твоего, укажи мне путь к спасению и истинному смирению.
Аминь.
У кого сегодня именины
День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Александр, Александра, Алексей, Анастасия, Павел, Марта, Марфа, Евтимий, Мария, Николай, Ольга, Феодор, Феодот.
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