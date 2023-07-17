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Церковный праздник 17 июля: что сегодня нужно сделать, а что - строго запрещено

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Понедельник 17 июля 2023 06:01
Церковный праздник 17 июля: что сегодня нужно сделать, а что - строго запрещено Какой праздник 17 июля 2023 года (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

17 июля 2023 года в церковном православном календаре - день памяти святого Андрея Критского. В народе - Андреев день, или Андрей Налива. Этот день имеет особые традиции, запреты и приметы.

Почему этот праздник особенный, что можно и нельзя делать, и как помолиться святому - в материале Styler дальше.

Что нужно сделать, традиции

В народе 17 июля было известно как Налив, поскольку на полях к этому времени уже начинал наливаться овес. Люди очень чтили зерновую культуру и даже прогнозировали по ней погоду.

Часто этот день был дождливым, но такие дожди были желательными, потому что считалось, что они помогают получить хороший урожай зерновых.

Этот день пытались провести с любимым человеком, с которым нельзя было ссориться, потому что считалось, что пара впоследствии разойдется.

У святого Андрея просят об исцелении от немоты и прощении грехов. На этот церковный праздник можно и нужно работать - в делах будет удача.

Наши предки в этот день готовили овсяную кашу - чтобы быть здоровым, каждому нужно съесть хотя бы пару ложек.

Что нельзя делать

  • Запрещено ссориться, злословить, ругаться, особенно супругам, потому что брак даст трещину.
  • Не стоит начинать новые дела, потому что они не принесут ожидаемого результата.
  • Не рекомендуется давать и брать деньги взаймы - это к финансовым трудностям.
  • Не желательно спешить и суетиться - в спешке можно наделать ошибок и получить неприятности.
  • Не следует оставлять маленьких детей одних в помещении. Наши предки были уверены, что темная сила испугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.
  • Нежелательно отдавать в ремонт обувь особенно если вы собираетесь путешествовать.

Приметы 17 июля

  • Если плохо растет овес, можно не ожидать большого урожая.
  • Большое количество пчел указывает на раннюю и холодную зиму.
  • На деревьях начали появляться желтые листья - осень придет рано.
  • Погода на Андрея указывает на погоду, которая будет 11 августа

Молитва о прощении грехов

Отец Наш, небесный Царь и Покровитель! Я взываю к Тебе и молю простить рабу Твоему (имя) грехи нынешние, прошлые и будущие!

Господи, прости меня, недостойного раба Твоего, укажи мне путь к спасению и истинному смирению.

Аминь.

У кого сегодня именины

День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Александр, Александра, Алексей, Анастасия, Павел, Марта, Марфа, Евтимий, Мария, Николай, Ольга, Феодор, Феодот.

Ранее мы писали, какие церковные праздники украинцы отметят в августе 2023.

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