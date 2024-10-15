Церковне свято 16 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 16 жовтня у церковному календарі

Лонгин був римським сотником і служив у Палестині. Його ім’я походить від слів, що означають "долина" або "блакитний", що може вказувати на його корені.

Відповідно до свідчень Євангелія, Лонгин був присутній під час розп'яття Ісуса Христа. Він спостерігав за стражданнями Спасителя, стоячи біля хреста. Коли Ісус помер, Лонгин, глибоко вражений подіями, які відбувалися, визнав його божественність і проголосив, що Ісус був справжнім Сином Божим. Це відкриття стало поворотним моментом, після чого Лонгин прийняв християнство.

Після свого перетворення Лонгин активно почав проповідувати вчення Ісуса Христа, що незабаром привело до його переслідування. Він подорожував різними регіонами, відважно поширюючи нову віру, попри постійну загрозу арешту.

За свідченням традицій, за свою непохитну рішучість і глибоку віру він був арештований і підданий жорстоким тортурам. Але навіть у найважчі моменти Лонгин залишався вірним своїм переконанням, і врешті-решт його стратили. Його життя і мучеництво стали символом непохитної віри та мужності, надихаючи багатьох на шлях вірності своїм переконанням.

Мученик Лонгин Сотник (зображення: andriyivska-tserkva.kiev.ua)

Що не можна робити

Сваритися, лихословити

Займатися рукоділлям

Сидіти весь день вдома

Сміятися над нещастями.

Не слід планувати важливі зустрічі, оскільки вони можуть закінчитися не так, як ви сподівалися. Також забороняється брати до рук чужі речі, адже це може призвести до неприємностей і біди у вашій оселі.

В цей день краще утриматися від будь-яких справ, пов'язаних із ризиком або невизначеністю, і зосередитися на спокійному відпочинку та гармонії в родині.

Народні прикмети і традиції 16 жовтня

Хмарне небо - скоро похолоднішає

Чисте небо за заході - до гарної погоди

Коло навколо місяця - буде вітряно

Яскраво мерехтять зорі - до теплої погоди

На деревах ще є листя - морози прийдуть не скоро

Птахи голосно кричать - до різкого потепління

Увесь день безвітряно - зима прийде пізно.

У цей день наші предки здійснювали обряд, спрямований на захист від ворогів. Вони обережно розкладали навколо свого дому різні рослини з колючками, вважаючи, що це допоможе відлякати небажаних гостей. Іноді ці рослини також розвішували у дворах, щоб уникнути травмування свійських тварин.

У кого день ангела 16 жовтня

Завтра іменини святкують: Олексій, Георгій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій.

За гороскопом люди, які народилися 16 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 16 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: