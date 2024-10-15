Церковне свято 16 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

16 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого мученика Лонгина, сотника за новим церковним календарем.
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Лонгин був римським сотником і служив у Палестині. Його ім’я походить від слів, що означають "долина" або "блакитний", що може вказувати на його корені.
Відповідно до свідчень Євангелія, Лонгин був присутній під час розп'яття Ісуса Христа. Він спостерігав за стражданнями Спасителя, стоячи біля хреста. Коли Ісус помер, Лонгин, глибоко вражений подіями, які відбувалися, визнав його божественність і проголосив, що Ісус був справжнім Сином Божим. Це відкриття стало поворотним моментом, після чого Лонгин прийняв християнство.
Після свого перетворення Лонгин активно почав проповідувати вчення Ісуса Христа, що незабаром привело до його переслідування. Він подорожував різними регіонами, відважно поширюючи нову віру, попри постійну загрозу арешту.
За свідченням традицій, за свою непохитну рішучість і глибоку віру він був арештований і підданий жорстоким тортурам. Але навіть у найважчі моменти Лонгин залишався вірним своїм переконанням, і врешті-решт його стратили. Його життя і мучеництво стали символом непохитної віри та мужності, надихаючи багатьох на шлях вірності своїм переконанням.
Мученик Лонгин Сотник (зображення: andriyivska-tserkva.kiev.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: "Благовіст", сайт Волинської Єпархії УПЦ "Православна Волинь".