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Церковне свято 16 вересня: що не можна робити сьогодні і кого вітати з днем ангела

Яке церковне свято 16 вересня (фото: freepik)
Автор: Styler

16 вересня українська церква за новим календарем вшановує пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Євфимія Всехвальна або Халкедонська - ранньо-християнська свята та мучениця. Вона народилася у родині багатих і побожних християн і жила у місті Халкідоні. Дівчина не бажала земних радощів, а всією душею була звернена до Бога.

Одного разу Євфимія не погодилась брати участь в урочистостях на честь поганського бога, тому жорстокий староста наказав її катувати, а потім її кинули на розтерзання ведмедю. Вона загинула у 307 році.

У народі на це свято було заведено розглядали пташину кістку. По ній визначали, яка буде погода - якщо кістка товста і на ній багато жиру, то зима буде дуже холодною.

Також у цей день стригли овець і робили одяг з вовни. Господині квасили капусту, а дівчата влаштовували "капустяні вечірки" - на них готували страви з капусти та пліткували з подружками.

Головні прикмети свята

  • якщо сухо - зима буде теплою
  • якщо в цей день лунає грім - буде безсніжна зима
  • зірки з ранку видно - до зміни погоди
  • галки зібралися у великі зграї - буде ясна погода

Що сьогодні не можна робити

  • ловити рибу та й взагалі бажано не наближатися до води
  • заздрити, лихословити і сваритись
  • розпочинати нові справи
  • парам не варто цілуватися сьогодні
  • переїжджати або відправлятися в тривалі поїздки

День ангела сьогодні святкують Олексій, Віктор, Григорій, Сергій і Людмила.

Молитва до Евфимії Халкидонської

"У стражданні твоїм гідно діяла ти, і по смерті нас освячуєш чудесами, всехвальна. Тому твоє святе успіння оспівуємо, з вірою приходячи до божественного храму, і будемо визволені від недуг душевних, і зачерпнемо благодать чудес". Амінь.

 

Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

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