Церковный праздник 16 сентября: что нельзя делать сегодня и кого поздравлять с днем ангела

История праздника

Евфимия Всехвальная или Халкедонская - ранне-христианская святая и мученица. Она родилась в семье богатых и благочестивых христиан и жила в городе Халкидоне. Девушка не желала земной радости, а всей душой была обращена к Богу.

Однажды Евфимия не согласилась принимать участие в торжествах в честь языческого бога, поэтому жестокий староста приказал ее подвергнуть пыткам, а после этого ее бросили на растерзание медведю. Она погибла в 307 году.

В народе в этот праздник было принято рассматривать птичью кость. По ней определяли, какая будет погода - если кость толстая и на ней много жира, то зима будет очень холодной.

Также в этот день стригли овец и делали одежду из шерсти. Хозяйки квасили капусту, а девушки устраивали "капустяні вечорниці" - на них готовили блюда из капусты и сплетничали с подружками.

Главные приметы праздника

если сухо - зима будет теплой

если в этот день раздается гром - будет бесснежная зима

звезды с утра видны - до смены погоды

галки собрались в большие стаи - будет ясная погода

Что сегодня нельзя делать

ловить рыбу и вообще желательно не приближаться к воде

завидовать, злословить и ссориться

начинать новые дела

парам не стоит целоваться сегодня

переезжать или отправляться в длительные поездки

День ангела сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Сергей и Людмила.

Молитва к Евфимии Халкидонской

"В страдании твоем достойно действовала ты, и по смерти нас освящаешь чудесами, всехвальная. Поэтому твое святое успение воспеваем, с верой приходя в божественный храм, и будем освобождены от недугов душевных, и зачерпнем благодать чудес". Аминь.