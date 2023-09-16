Церковне свято 16 вересня: що не можна робити сьогодні і кого вітати з днем ангела
16 вересня українська церква за новим календарем вшановує пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Історія свята
Євфимія Всехвальна або Халкедонська - ранньо-християнська свята та мучениця. Вона народилася у родині багатих і побожних християн і жила у місті Халкідоні. Дівчина не бажала земних радощів, а всією душею була звернена до Бога.
Одного разу Євфимія не погодилась брати участь в урочистостях на честь поганського бога, тому жорстокий староста наказав її катувати, а потім її кинули на розтерзання ведмедю. Вона загинула у 307 році.
У народі на це свято було заведено розглядали пташину кістку. По ній визначали, яка буде погода - якщо кістка товста і на ній багато жиру, то зима буде дуже холодною.
Також у цей день стригли овець і робили одяг з вовни. Господині квасили капусту, а дівчата влаштовували "капустяні вечірки" - на них готували страви з капусти та пліткували з подружками.
Головні прикмети свята
- якщо сухо - зима буде теплою
- якщо в цей день лунає грім - буде безсніжна зима
- зірки з ранку видно - до зміни погоди
- галки зібралися у великі зграї - буде ясна погода
Що сьогодні не можна робити
- ловити рибу та й взагалі бажано не наближатися до води
- заздрити, лихословити і сваритись
- розпочинати нові справи
- парам не варто цілуватися сьогодні
- переїжджати або відправлятися в тривалі поїздки
День ангела сьогодні святкують Олексій, Віктор, Григорій, Сергій і Людмила.
Молитва до Евфимії Халкидонської
"У стражданні твоїм гідно діяла ти, і по смерті нас освячуєш чудесами, всехвальна. Тому твоє святе успіння оспівуємо, з вірою приходячи до божественного храму, і будемо визволені від недуг душевних, і зачерпнемо благодать чудес". Амінь.
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