Церковный праздник 16 сентября: что нельзя делать сегодня и кого поздравлять с днем ангела
16 сентября украинская церковь по новому календарю чтит память великомученицы Евфимии Всехвальной.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
История праздника
Евфимия Всехвальная или Халкедонская - ранне-христианская святая и мученица. Она родилась в семье богатых и благочестивых христиан и жила в городе Халкидоне. Девушка не желала земной радости, а всей душой была обращена к Богу.
Однажды Евфимия не согласилась принимать участие в торжествах в честь языческого бога, поэтому жестокий староста приказал ее подвергнуть пыткам, а после этого ее бросили на растерзание медведю. Она погибла в 307 году.
В народе в этот праздник было принято рассматривать птичью кость. По ней определяли, какая будет погода - если кость толстая и на ней много жира, то зима будет очень холодной.
Также в этот день стригли овец и делали одежду из шерсти. Хозяйки квасили капусту, а девушки устраивали "капустяні вечорниці" - на них готовили блюда из капусты и сплетничали с подружками.
Главные приметы праздника
- если сухо - зима будет теплой
- если в этот день раздается гром - будет бесснежная зима
- звезды с утра видны - до смены погоды
- галки собрались в большие стаи - будет ясная погода
Что сегодня нельзя делать
- ловить рыбу и вообще желательно не приближаться к воде
- завидовать, злословить и ссориться
- начинать новые дела
- парам не стоит целоваться сегодня
- переезжать или отправляться в длительные поездки
День ангела сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Сергей и Людмила.
Молитва к Евфимии Халкидонской
"В страдании твоем достойно действовала ты, и по смерти нас освящаешь чудесами, всехвальная. Поэтому твое святое успение воспеваем, с верой приходя в божественный храм, и будем освобождены от недугов душевных, и зачерпнем благодать чудес". Аминь.
Ранее мы рассказывали о том, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.