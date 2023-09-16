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Церковный праздник 16 сентября: что нельзя делать сегодня и кого поздравлять с днем ангела

Суббота 16 сентября 2023 06:00
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Церковный праздник 16 сентября: что нельзя делать сегодня и кого поздравлять с днем ангела Какой церковный праздник 16 сентября (фото: freepik)
Автор: Styler

16 сентября украинская церковь по новому календарю чтит память великомученицы Евфимии Всехвальной.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Евфимия Всехвальная или Халкедонская - ранне-христианская святая и мученица. Она родилась в семье богатых и благочестивых христиан и жила в городе Халкидоне. Девушка не желала земной радости, а всей душой была обращена к Богу.

Однажды Евфимия не согласилась принимать участие в торжествах в честь языческого бога, поэтому жестокий староста приказал ее подвергнуть пыткам, а после этого ее бросили на растерзание медведю. Она погибла в 307 году.

В народе в этот праздник было принято рассматривать птичью кость. По ней определяли, какая будет погода - если кость толстая и на ней много жира, то зима будет очень холодной.

Также в этот день стригли овец и делали одежду из шерсти. Хозяйки квасили капусту, а девушки устраивали "капустяні вечорниці" - на них готовили блюда из капусты и сплетничали с подружками.

Главные приметы праздника

  • если сухо - зима будет теплой
  • если в этот день раздается гром - будет бесснежная зима
  • звезды с утра видны - до смены погоды
  • галки собрались в большие стаи - будет ясная погода

Что сегодня нельзя делать

  • ловить рыбу и вообще желательно не приближаться к воде
  • завидовать, злословить и ссориться
  • начинать новые дела
  • парам не стоит целоваться сегодня
  • переезжать или отправляться в длительные поездки

День ангела сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Сергей и Людмила.

Молитва к Евфимии Халкидонской

"В страдании твоем достойно действовала ты, и по смерти нас освящаешь чудесами, всехвальная. Поэтому твое святое успение воспеваем, с верой приходя в божественный храм, и будем освобождены от недугов душевных, и зачерпнем благодать чудес". Аминь.

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