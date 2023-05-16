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Церковне свято 16 травня: що суворо заборонено, а що обов'язково потрібно зробити

Яке свято 16 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 травня православна церква вшановує мучеників Тимофія та Маври. У народі цю дату називають Мавра Розсадниця.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та заборони - читайте у матеріалі Styler.

Що відомо про цей день

Тимофій і Мавра були подружжям у III столітті, вони сповідували християнство, за що й постраждали за часів, коли правив імператор Діоклетіана. Тимофій народився у селі Перапея у сім'ї священика Піколпоса, який був читцем у церковному клірі та переписував Священні книги.

16 травня наші пращури починали висаджувати розсаду на грядки, сіяли городи. Свіжі рослини люди обов'язково поливали освяченою водою. Вони вірили, що так молоді пагони можна захистити від гусениць чи попелиці.

Головні прикмети цього дня

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.
  • Якщо вранці з'явилася роса - чекай на хорошу погоду, а якщо ні - буде дощ;
  • Якщо солов'ї співають – друга половина травня буде теплою;
  • Якщо черемха пишно зацвіла – дощів улітку не буде.

Що заборонено робити 16 травня

  • Якщо хтось попросив вас про допомогу – не можна відмовляти.
  • Не влаштовуйте пишних свят та гулянь.
  • Не сваріться цього дня зі своїми рідними та друзями.

Іменини у цей день святкують Андрій та Симон. Привітайте їх із днем ангела!

Також читайте, які церковні свята ми відзначимо у травні 2023 року.

Крім того, ми писали, коли Трійця 2023 за різними календарями, і чи будуть додаткові вихідні.

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