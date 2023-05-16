Церковный праздник 16 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать

Что известно об этом дне

Тимофей и Мавра были супругами в III веке, они исповедовали христианство, за что и пострадали во времена, когда правил император Диоклетиана. Тимофей родился в селе Перапея в семье священника Пиколпоса, который был чтецом в церковном клире и переписывал Священные книги.

16 мая наши предки начинали высаживать рассаду на грядки, сеяли огороды. Свежие растения люди обязательно поливали освященной водой. Они верили, что так молодые побеги можно защитить от гусениц или тли.

Главные приметы этого дня

Наши предки считали, какая погода в этот день - таким будет и все лето.

Если утром появилась роса - жди хорошую погоду, а если нет - будет дождь;

Если соловьи поют - вторая половина мая будет теплой;

Если черемуха пышно зацвела - дождей летом не будет.

Что запрещено делать 16 мая

Если кто-нибудь попросил вас о помощи - нельзя отказывать.

Не устраивайте пышных праздников и гуляний.

Не ссорьтесь в этот день со своими родными и друзьями.

Именины в этот день празднуют Андрей и Симон. Поздравьте их с днем ангела!