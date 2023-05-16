Церковный праздник 16 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать

16 мая православная церковь чтит мучеников Тимофея и Мавры. В народе эту дату называют Мавра Рассадница.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Тимофей и Мавра были супругами в III веке, они исповедовали христианство, за что и пострадали во времена, когда правил император Диоклетиана. Тимофей родился в селе Перапея в семье священника Пиколпоса, который был чтецом в церковном клире и переписывал Священные книги.
16 мая наши предки начинали высаживать рассаду на грядки, сеяли огороды. Свежие растения люди обязательно поливали освященной водой. Они верили, что так молодые побеги можно защитить от гусениц или тли.
Именины в этот день празднуют Андрей и Симон. Поздравьте их с днем ангела!
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