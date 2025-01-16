Церковне свято 16 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

16 січня поклоняються чесним ланцюгам апостола Петра - відповідно до переказів, їх зняв ангел Господній зі святого. Петро був старшим братом Андрія Первозванного та учнем Ісуса Христа. Святий також належить до первоверховних апостолів, адже проголосив Ісуса Месією та Сином Божим.

Разом зі своїм братом Петро займався рибальством. Одного разу Андрій та Петро ловили рибу в озері поблизу Назарета - тоді вони зустріли Ісуса, який запропонував їм стати його учнями.

Святий був свідком Преображення Господнього, але після арешту Ісуса тричі зрікся Спасителя. Однак згодом святий розкаявся і одержав прощення. Крім цього, саме Петру першому з усіх апостолів явився Господь після свого Воскресіння.

Після вознесіння Господнього Петро вирушив в мандрівку, проповідуючи слово Боже та зцілюючи хворих. Однак у 42 році апостола заарештували за наказом Ірода Агріппи. Петра скували ланцюгами та ув'язнили, але напередодні суду Петру явився ангел, який зняв зі святого ланцюги та допоміг йому вийти з в'язниці.

Коли Петро прибув до Рима, він навернув до християнства двох дружин імператора Нерона. За це розлючений правитель наказав стратити апостола, розіп'явши його на хресті. На прохання Петра, його стратили вниз головою - святий вважав, що не гідний смерті Господньої.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, деякі дії можуть завадити щастю. Тому сьогодні не можна:

працювати з гострими предметами (не лише з ножем та ножицями, а й з гребінцями та веретеном) - через подібність до вовчих зубів ці предмети могли "прикликати" до хліва чи хати сірих хижаків

виносити з дому сміття - з ним можна винести своє щастя

прати одяг - вважалося, що змиється не лише бруд, а й удача та благословення

ображати тварин - це позбавить Божої помочі

Через те, що святого Петра, наближеного до Ісуса, вважали покровителем тварин, сьогодні пращури перевіряли здоров'я тварин та запаси корму.

Також в цей день починав ламатися лід на водоймах, тому рибалкам варто було бути надзвичайно пильними.

Головні прикмети цього дня

Під час заходу сонця небесне світило набуло червоного кольору - будуть ясні дні з морозами

Сьогодні вітер північний - незабаром будуть морози

Якщо ніч напередодні була місячною, а в небі яскраво світили зорі - рік буде щасливим та врожайним

16 січня сильний мороз - весна буде холодною, а літо - спекотним

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 16 січня іменини святкують: Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян.

Крім цього, за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Аріна, Гордій, Ірина.