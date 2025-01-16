Церковный праздник 16 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

По новому календарю 16 января сегодня поклоняются честным веригам апостола Петра. А по старому календарю сегодня почитают святого пророка Малахия, а также святого мученика Гордия.
О том, какой праздник сегодня 16 января, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
16 января поклоняются честным цепям апостола Петра - согласно преданию, их снял ангел Господень со святого. Петр был старшим братом Андрея Первозванного и учеником Иисуса Христа. Святой также относится к первоверховным апостолам, ведь провозгласил Иисуса Мессией и Сыном Божьим.
Вместе со своим братом Петр занимался рыболовством. Однажды Андрей и Петр ловили рыбу в озере вблизи Назарета - тогда они встретили Иисуса, который предложил им стать его учениками.
Святой был свидетелем Преображения Господня, но после ареста Иисуса трижды отрекся от Спасителя. Однако впоследствии святой раскаялся и получил прощение. Кроме этого, именно Петру первому из всех апостолов явился Господь после своего Воскресения.
После вознесения Господня Петр отправился в странствие, проповедуя слово Божие и исцеляя больных. Однако в 42 году апостола арестовали по приказу Ирода Агриппы. Петра сковали цепями и заключили в тюрьму, но накануне суда Петру явился ангел, который снял со святого цепи и помог ему выйти из тюрьмы.
Когда Петр прибыл в Рим, он обратил в христианство двух жен императора Нерона. За это разъяренный правитель приказал казнить апостола, распяв его на кресте. По просьбе Петра, его казнили вниз головой - святой считал, что не достоин смерти Господней.
По народным приметам, некоторые действия могут помешать счастью. Поэтому сегодня нельзя:
Так как святого Петра, приближенного к Иисусу, считали покровителем животных, сегодня предки проверяли здоровье животных и запасы корма.
Также в этот день начинал ломаться лед на водоемах, поэтому рыбакам стоило быть чрезвычайно бдительными.
По новому стилю, 16 января именины празднуют: Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян.
Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела у обладателей таких имен: Арина, Гордей, Ирина.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.