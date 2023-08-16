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Церковне свято 16 серпня: що категорично не можна робити в день Антона, прикмети

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Середа 16 серпня 2023 06:00
Церковне свято 16 серпня: що категорично не можна робити в день Антона, прикмети Яке церковне свято 16 серпня (Getty Images)
Автор: Styler

16 серпня у православній церкві день пам'яті преподобного Антонія Римлянина. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то весна буде ранньою.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.

У чому суть свята

У цей день люди вирушали до лісу збирати малину та ожину. Вважалося, що ягоди на Малинника набувають цілющих властивостей.

Малину давно використовували при застудних захворюваннях, і не тільки. З нею пекли пироги, готували варення, варили узвари.

Також у цей день збирали черемху, яку використовували у лікуванні різних хвороб ШКТ.

Крім ягід було прийнято збирати ліщину, яка теж дозрівала до 16 серпня.

Вважається, що цей день добре підходить для укладення шлюбів, а народжена в цей день дитина не знатиме жодних турбот.

Важливі прикмети на 16 серпня

  • Дме сильний вітер - зима буде холодною.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде погодною.
  • Сильний та холодний вітер, зима очікується морозною, теплий – м'яка та снігова.
  • Хмари вишикувалися в одну лінію - до вітряної погоди.
  • Якщо плідно попрацювати на городі, то можна розраховувати на великий урожай наступного року.

Що категорично не можна робити 15 серпня

Забирати в будинку, виносити сміття. Якщо заборона порушити та навести чистоту, у гаманці цілий рік буде так само чисто.

З'ясовувати стосунки, сваритися. Це може призвести до того, що сварка затягнеться надовго.

Відчиняти в будинку вікна, адже Вихровій несе з собою холодні осінні вітри, які можуть принести в сім'ю хвороби та нещастя.

День ангела сьогодні святкують:

Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року.

Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.

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