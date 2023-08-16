Церковне свято 16 серпня: що категорично не можна робити в день Антона, прикмети
16 серпня у православній церкві день пам'яті преподобного Антонія Римлянина. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то весна буде ранньою.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.
У чому суть свята
У цей день люди вирушали до лісу збирати малину та ожину. Вважалося, що ягоди на Малинника набувають цілющих властивостей.
Малину давно використовували при застудних захворюваннях, і не тільки. З нею пекли пироги, готували варення, варили узвари.
Також у цей день збирали черемху, яку використовували у лікуванні різних хвороб ШКТ.
Крім ягід було прийнято збирати ліщину, яка теж дозрівала до 16 серпня.
Вважається, що цей день добре підходить для укладення шлюбів, а народжена в цей день дитина не знатиме жодних турбот.
Важливі прикмети на 16 серпня
- Дме сильний вітер - зима буде холодною.
- Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде погодною.
- Сильний та холодний вітер, зима очікується морозною, теплий – м'яка та снігова.
- Хмари вишикувалися в одну лінію - до вітряної погоди.
- Якщо плідно попрацювати на городі, то можна розраховувати на великий урожай наступного року.
Що категорично не можна робити 15 серпня
Забирати в будинку, виносити сміття. Якщо заборона порушити та навести чистоту, у гаманці цілий рік буде так само чисто.
З'ясовувати стосунки, сваритися. Це може призвести до того, що сварка затягнеться надовго.
Відчиняти в будинку вікна, адже Вихровій несе з собою холодні осінні вітри, які можуть принести в сім'ю хвороби та нещастя.
День ангела сьогодні святкують:
Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.
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