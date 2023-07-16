Церковне свято 16 липня: що заборонено робити цього особливого дня, кому потрібно молитися

Історія свята

Святий Якинт походив із Кесарії Каппадокійської та жив у IV ст. У юності він прислуговував у дворі імператора Траяна. Втім коли правителю недоброзичливці донесли, що Якинт є християнином, то його намагалися змусити зректися Хреста.

Юнак не зміг відмовитися від своєї віри, тому його піддали різноманітним тортурам. Якинта заморили голодом у в’язниці. Після смерті його тіло перенесли до рідного міста і поховали у родинному домі.

Святий Анатолій був у V ст. патріархом в Царгороді (Константинополі). Він всіляко сприяв зведенню нових православних храмів, з його ініціативи багато мощей християнських мучеників перевезли у місто. Також Анатолій склав до свята Успіння Стихири (церковні пісні з біблійним сюжетом).

Анатолій особисто коронував нового імператора Лева I Макелла, і це стало першим випадком коронації патріархом правителя у Східній Римській імперії.

Також 16 липня у народі відзначають Маків день. Наші предки у цю дату сіяли мак. Вважалося, що саме в цей день насіння маку є особливо корисним.

Головні прикмети 16 липня

комарі літають роєм - на гарну погоду

якщо собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю - буде негода

якщо павук плете нову павутину - значить чекайте гарної погоди

Що сьогодні не можна робити

їсти м'ясо і молочні продукти

працювати по господарству

вирушати в поїздки

злитися, сваритися, сумувати й ображатися на рідних

не варто нічого брати у борг, інакше ціле літо проведете у злиднях

не можна спати до полудня - предки вірили, що так можна все життя проспати

День ангела сьогодні святкують: Василь, Анатолій, Герасим, Георгій, Євлампій, Костянтин, Михайло, Марко, Пилип, Хома.

Головна молитва дня

"Всемогучий Боже, котрий терпів на Хресті за всі наші гріхи, будь завжди при мені. Хрест Святого Ісуса Христа, допоможи мені отримати від Тебе спасіння. Христе Святий, віддали від мене всяке нещастя, зло. Хрест Святого Ісуса, вирятуй мене від всяких нещасть: душевних і тілесних. Ісусе Назарянине, розп'ятий за нас, май милосердя наді мною і врятуй мене від злих духів". Амінь.