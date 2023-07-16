Церковный праздник 16 июля: что запрещено делать в этот особый день, кому нужно молиться

Православная церковь 16 июля чествует мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Святой Якинт происходил из Кесарии Каппадокийской и жил в IV ст. В юности он прислуживал во дворе императора Траяна. Когда правителю недоброжелатели донесли, что Якинт является христианином, то его попытались заставить отречься от Иисуса.
Юноша не смог отказаться от своей веры, поэтому его подвергли разнообразным пыткам. Якинта заморили голодом в тюрьме. После смерти его тело перенесли в родной город и похоронили в родовом доме.
Святой Анатолий был в V в. патриархом в Царьграде (Константинополе). Он всячески способствовал возведению новых православных храмов, по его инициативе многие мощи христианских мучеников были перевезены в город. Также Анатолий сочинял к празднику Успения Стихиры (церковные песни с библейским сюжетом).
Анатолий лично короновал нового правителя Льва I Макелла, и это стало первым случаем коронации патриархом правителя в Восточной Римской империи.
Также 16 июля в народе отмечают Маков день. Наши предки в эту дату сеяли мак. Считалось, что именно в этот день семена мака особенно полезны.
День ангела сегодня празднуют: Василий, Анатолий, Герасим, Георгий, Евлампий, Константин, Михаил, Марко, Филипп, Хома.
"Всемогущий Боже, терпевший на Кресте за все наши грехи, будь всегда при мне. Крест Святого Иисуса Христа, помоги мне получить от Тебя спасение. Христе Святой, отдали от меня всякое несчастье, зло. Крест Святого Иисуса, спаси меня от всяких несчастий: душевных и телесных. Иисус Назарянин, распятый за нас, имей милосердие надо мною и спаси меня от злых духов". Аминь.
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