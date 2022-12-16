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Церковне свято 16 грудня: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 грудня християни моляться преподобному Іоанну Молчуну та святому пророку Софонію.

Про всі прикмети та заборони цієї дати ви можете дізнатися у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні варто привітати із днем ангела.

Що нам відомо про святого

Святого почали називати Мовчазним, оскільки він тривалий час дотримувався обітниці мовчання. Після цього Господь наділив його даром зцілювати будь-які хвороби молитвою.

Він народився 454 року в сім'ї воєначальника. Ще в дитинстві дитина захопилася Священним писанням. Коли його батько помер, більшу частину свого приданого Іван відніс нужденним людям. Інші гроші пішли на будівництво храмів. Сам же чоловік оселився в колонійській церкві, а згодом став єпископом. Він прожив 104 роки та помер тихою смертю.

У цей день слід мовчати і без гострого приводу рота не розкривати. За повір'ями, хто весь день промовчить на Івана, той весь рік красномовністю вражатиме. У цю дату навіть молиться варто про себе.

Головні прикмети цієї дати

  • на Іоанна Місяць змінився – до денного потепління;
  • снігу мало або лягає на талу землю – неврожайним наступний рік видасться;
  • снігур цвірінькає під вікном – до відлиги;
  • тріск дров – до морозів;
  • зірки "застрибали" – до завірюх та морозів.

Що сьогодні категорично не можна робити

  • Сьогодні не можна сваритися та кричати один на одного.
  • Проведіть цей день у спокої та тиші.
  • Сьогодні не можна голосно розмовляти, святкувати, веселитися.
  • 16 грудня заборонятися вживати алкоголь та жирну їжу.

Хто сьогодні святкує день ангела

Сава, Гаврило (Гавриїл), Іван, Федір, Аліса, Аделаїда, Софонія.

До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.

А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.

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