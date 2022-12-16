Церковный праздник 16 декабря: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины

16 декабря христиане молятся преподобному Иоанну Молчуну и святому пророку Софонию.
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Святого начали называть Молчаливым, так как он долгое время придерживался обета молчания. После этого Господь наделил его даром исцелять любые болезни молитвой.
Он родился в 454 году в семье военачальника. Еще в детстве ребенок увлекся Священным писанием. Когда его отец умер, большую часть своего приданого Иван отнес нуждающимся людям. Остальные деньги пошли на строительство храмов. Сам же мужчина поселился в колонийской церкви, а потом стал епископом. Он прожил 104 года и скончался тихой смертью.
В этот день полагается молчать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот затем весь год красноречивостью поражать будет. В эту дату даже молится стоит про себя.
Савва, Гаврило (Гавриил), Иван, Федор, Алиса, Аделаида, Софония.
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