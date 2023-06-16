UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 16 червня: сьогодні суворо не можна робити і важлива молитва

Яке церковне свято 16 червня (Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 16 червня, православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лукілліана.

Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, хто має День ангела і всі традиції наших предків - читайте у матеріалі Styler.

Що відомо про святий і цей день

Святий Лукілліан жив у III столітті на землях Антіохії (сучасної Туреччини) і спочатку був прихильником язичництва. Однак, будучи вже в похилому віці, Лукілліан змінив віру в християнську і навіть прийняв хрещення. Він помер у муках при Христі.

У день пам'яті святого пророкували майбутнє за вітром, а найпам'ятнішу дату почали називати Лук'яном Вітряком.

Наші пращури боялися вітрів, оскільки вважали, що ті розносять хвороби й всяку нечистоту з місця на місце. Найбільше не любили північно-західний та східний вітри. Саме вони, на думку наших предків, приносять вогкість та хвороби.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо птахи літають над землею низько, то буде дощ;
  • Якщо качки на озерах тихо плавають, то незабаром потеплішає;
  • Якщо дерева перестали цвісти, то до негоди;
  • Якщо на Лук'яна сонячно, то літо таке й буде.

Що суворо не можна робити 16 червня

  • Не можна цього дня працювати у домі та городі.

  • Забороняється стригтися та фарбувати волосся, а також купатися у відкритих водоймах.

  • Не варто також сваритися, конфліктувати, виявляти злість та схожі почуття.

16 червня День ангела святкують власники таких імен: Денис, Дмитро, Павло, Опанас, Юліан, Михайло та Лук'ян.

Молитва цього дня

Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені день, що настає. Дай мені повністю віддатися волі Твоєї Святої. Щогодини цього дня в усьому навчи і підтримай мене. Які б я не отримував звістки протягом дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею та твердим переконанням, що на все Твоя Свята воля. У всіх словах і справах моїх — керуй моїми думками та почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене прямо і розумно діяти з кожним членом моєї родини, нікого не бентежить і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому дня, що наступає, і всіх подій його. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, сподіватися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

Раніше ми писали про те, які важливі церковні свята у червні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в УкраїніСвята в Україні