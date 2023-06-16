Церковный праздник 16 июня: что сегодня строго нельзя делать и важная молитва

Что известно о святом и об этом дне

Святой Лукиллиан жил в III веке на землях Антиохии (современной Турции) и поначалу являлся сторонником язычества. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан изменил веру в христианскую и даже принял крещение. Он умер в мучениях при Христе.

В день памяти святого прочили будущее за ветром, а самую памятную дату стали называть Лукьяном Ветряком.

Наши предки боялись ветров, так как считали, что те разносят болезни и всякую нечистоту с места на место. Больше всего не любили северо-западный и восточный ветры. Именно они, по мнению наших предков, приносят сырость и болезни.

Народные приметы этого дня

Если птицы летают низко над землей, то будет дождь;

Если утки на озерах тихо плавают, то скоро потеплеет;

Если деревья перестали цвести, то к ненастью;

Если на Лукьяна солнечно, то лето таковым и будет.

Что строго нельзя делать 16 июня

Нельзя в этот день работать в доме и огороде.

Запрещается стричься и красить волосы, а также купаться в открытых водоемах.

Не стоит также ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.

16 июня День ангела празднуют владельцы таких имен: Денис, Дмитрий, Павел, Афанасий, Юлиан, Михаил и Лукьян.

Молитва этого дня

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все Твоя Святая воля. Во всех словах и делах моих — руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и всех событий его. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.