Церковне свято 16 червня: сьогодні суворо не можна робити і важлива молитва

Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, хто має День ангела і всі традиції наших предків - читайте у матеріалі Styler.

Що відомо про святий і цей день

Святий Лукілліан жив у III столітті на землях Антіохії (сучасної Туреччини) і спочатку був прихильником язичництва. Однак, будучи вже в похилому віці, Лукілліан змінив віру в християнську і навіть прийняв хрещення. Він помер у муках при Христі.

У день пам'яті святого пророкували майбутнє за вітром, а найпам'ятнішу дату почали називати Лук'яном Вітряком.

Наші пращури боялися вітрів, оскільки вважали, що ті розносять хвороби й всяку нечистоту з місця на місце. Найбільше не любили північно-західний та східний вітри. Саме вони, на думку наших предків, приносять вогкість та хвороби.

Народні прикмети цього дня

Якщо птахи літають над землею низько, то буде дощ;

Якщо качки на озерах тихо плавають, то незабаром потеплішає;

Якщо дерева перестали цвісти, то до негоди;

Якщо на Лук'яна сонячно, то літо таке й буде.

Що суворо не можна робити 16 червня

Не можна цього дня працювати у домі та городі.

Забороняється стригтися та фарбувати волосся, а також купатися у відкритих водоймах.

Не варто також сваритися, конфліктувати, виявляти злість та схожі почуття.

16 червня День ангела святкують власники таких імен: Денис, Дмитро, Павло, Опанас, Юліан, Михайло та Лук'ян.

Молитва цього дня

Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені день, що настає. Дай мені повністю віддатися волі Твоєї Святої. Щогодини цього дня в усьому навчи і підтримай мене. Які б я не отримував звістки протягом дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею та твердим переконанням, що на все Твоя Свята воля. У всіх словах і справах моїх — керуй моїми думками та почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене прямо і розумно діяти з кожним членом моєї родини, нікого не бентежить і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому дня, що наступає, і всіх подій його. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, сподіватися, терпіти, прощати і любити. Амінь.