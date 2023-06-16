Церковный праздник 16 июня: что сегодня строго нельзя делать и важная молитва
Сегодня, 16 июня, православная церковь чтит память святого мученика Лукиллиана.
Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков - читайте в материале Styler.
Что известно о святом и об этом дне
Святой Лукиллиан жил в III веке на землях Антиохии (современной Турции) и поначалу являлся сторонником язычества. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан изменил веру в христианскую и даже принял крещение. Он умер в мучениях при Христе.
В день памяти святого прочили будущее за ветром, а самую памятную дату стали называть Лукьяном Ветряком.
Наши предки боялись ветров, так как считали, что те разносят болезни и всякую нечистоту с места на место. Больше всего не любили северо-западный и восточный ветры. Именно они, по мнению наших предков, приносят сырость и болезни.
Народные приметы этого дня
- Если птицы летают низко над землей, то будет дождь;
- Если утки на озерах тихо плавают, то скоро потеплеет;
- Если деревья перестали цвести, то к ненастью;
- Если на Лукьяна солнечно, то лето таковым и будет.
Что строго нельзя делать 16 июня
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Нельзя в этот день работать в доме и огороде.
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Запрещается стричься и красить волосы, а также купаться в открытых водоемах.
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Не стоит также ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.
16 июня День ангела празднуют владельцы таких имен: Денис, Дмитрий, Павел, Афанасий, Юлиан, Михаил и Лукьян.
Молитва этого дня
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все Твоя Святая воля. Во всех словах и делах моих — руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и всех событий его. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.
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