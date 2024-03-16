Церковне свято 16 березня: що категорично не можна робити, щоб не накликати злидні на весь рік

Історія свята

Святий мученик Савин був правителем єгипетського міста Єрмополь наприкінці ІІІ століття. У ті часи імператор Діоклетіан наказав своїм воїнам переслідувати християн. Святий Савин разом з іншими вірянами втік у віддалене село. Місце їхнього сховку видав один жебрак, якому постійно допомагав Савин. Святого і ще 6 християн довго катували карателі, а тоді втопили у річці Ніл.

Наші предки це свято називали Савин день. Він часто був першим по-справжньому теплим та весняним днем. З цього дня господарі розпочинали готувати свої вози та городні речі до нового польового сезону. Також пращури стежили за погодою, якщо день морозний - весна буде холодною.

Савин день вважали сприятливою датою для весілля або зізнання у своїх почуттях.

Прикмети дня

теплий сонячний день - буде тепла весна

випав сніг - часто мінятиметься погода

похмурий вечір - скоро дощитиме

на вербі почали розпускатись листочки - можна сіяти моркву, кріп і петрушку

у калюжах купаються птахи - буде потепління

хмари у небі пливуть високо і швидко - чекайте гарної погоди

Що не можна сьогодні робити

давати або брати гроші в борг, інакше ризикуєте провести весь рік в злиднях

їсти хліб після заходу сонця, бо це може призвести до нужди й злиднів

сваритися, лихословити й проклинати

бити і сварити коней

працювати на городі чи пересаджувати рослини

приймати важливі рішення

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Юліан, Трохим, Павло і Денис.

Головна молитва дня

"Ісусе Христе, Сину Божий, молю Тебе. У злиднях і занепаді на душу тяжкість нападає, чорти знову від Тебе віддаляють. Зглянься, Владика Небесний, над грішним рабом Твоїм, допоможи мені з боргами попрощатися, встати на шлях істинний та справно працювати. Нехай в словах цих моя віра зміцніє, від спокус земних вона не померкне. На все воля Твоя". Амінь.