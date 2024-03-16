UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 16 березня: що категорично не можна робити, щоб не накликати злидні на весь рік

Яке свято 16 березня (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

16 березня церква за новим календарем вшановує мученика Савина, за старим стилем у цей день молилися великомученику Феодору Тирону.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святий мученик Савин був правителем єгипетського міста Єрмополь наприкінці ІІІ століття. У ті часи імператор Діоклетіан наказав своїм воїнам переслідувати християн. Святий Савин разом з іншими вірянами втік у віддалене село. Місце їхнього сховку видав один жебрак, якому постійно допомагав Савин. Святого і ще 6 християн довго катували карателі, а тоді втопили у річці Ніл.

Наші предки це свято називали Савин день. Він часто був першим по-справжньому теплим та весняним днем. З цього дня господарі розпочинали готувати свої вози та городні речі до нового польового сезону. Також пращури стежили за погодою, якщо день морозний - весна буде холодною. 

Савин день вважали сприятливою датою для весілля або зізнання у своїх почуттях. 

Прикмети дня

  • теплий сонячний день - буде тепла весна
  • випав сніг - часто мінятиметься погода
  • похмурий вечір - скоро дощитиме
  • на вербі почали розпускатись листочки - можна сіяти моркву, кріп і петрушку
  • у калюжах купаються птахи - буде потепління
  • хмари у небі пливуть високо і швидко - чекайте гарної погоди

Що не можна сьогодні робити

  • давати або брати гроші в борг, інакше ризикуєте провести весь рік в злиднях
  • їсти хліб після заходу сонця, бо це може призвести до нужди й злиднів
  • сваритися, лихословити й проклинати
  • бити і сварити коней
  • працювати на городі чи пересаджувати рослини
  • приймати важливі рішення

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Юліан, Трохим, Павло і Денис.

Головна молитва дня

"Ісусе Христе, Сину Божий, молю Тебе. У злиднях і занепаді на душу тяжкість нападає, чорти знову від Тебе віддаляють. Зглянься, Владика Небесний, над грішним рабом Твоїм, допоможи мені з боргами попрощатися, встати на шлях істинний та справно працювати. Нехай в словах цих моя віра зміцніє, від спокус земних вона не померкне. На все воля Твоя". Амінь.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календарСвята України