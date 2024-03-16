Церковне свято 16 березня: що категорично не можна робити, щоб не накликати злидні на весь рік

16 березня церква за новим календарем вшановує мученика Савина, за старим стилем у цей день молилися великомученику Феодору Тирону.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Святий мученик Савин був правителем єгипетського міста Єрмополь наприкінці ІІІ століття. У ті часи імператор Діоклетіан наказав своїм воїнам переслідувати християн. Святий Савин разом з іншими вірянами втік у віддалене село. Місце їхнього сховку видав один жебрак, якому постійно допомагав Савин. Святого і ще 6 християн довго катували карателі, а тоді втопили у річці Ніл.
Наші предки це свято називали Савин день. Він часто був першим по-справжньому теплим та весняним днем. З цього дня господарі розпочинали готувати свої вози та городні речі до нового польового сезону. Також пращури стежили за погодою, якщо день морозний - весна буде холодною.
Савин день вважали сприятливою датою для весілля або зізнання у своїх почуттях.
День ангела сьогодні святкують: Олександр, Юліан, Трохим, Павло і Денис.
"Ісусе Христе, Сину Божий, молю Тебе. У злиднях і занепаді на душу тяжкість нападає, чорти знову від Тебе віддаляють. Зглянься, Владика Небесний, над грішним рабом Твоїм, допоможи мені з боргами попрощатися, встати на шлях істинний та справно працювати. Нехай в словах цих моя віра зміцніє, від спокус земних вона не померкне. На все воля Твоя". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Читайте також про те, коли почнеться Великодній піст у 2024 році.