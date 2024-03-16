Церковный праздник 16 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь нищету на весь год

История праздника

Святой мученик Савин был правителем египетского города Ермополь в конце ІІІ века. В то время император Диоклетиан приказал своим воинам преследовать христиан. Святой Савин вместе с другими верующими убежал в отдаленное село. Один нищий, которому постоянно помогал Савин, выдал информацию об этом месте. Святого и еще 6 христиан долго пытали каратели, а затем утопили в реке Нил.

Наши предки этот праздник называли Савин день. Он часто был первым по-настоящему теплым и весенним днем. С этой даты хозяева начинали готовить свои возы и огородные вещи к новому полевому сезону. Наши предки следили за погодой, если день морозный, то весна будет холодной.

Савин день считали благоприятной датой для свадьбы или признания в своих чувствах.

Приметы дня

теплый солнечный день - будет теплая весна

выпал снег - часто будет меняться погода

пасмурный вечер - скоро будет дождь

на вербе начали распускаться листочки - можно сеять морковь, укроп и петрушку

в лужах купаются птицы - будет потепление

облака в небе плывут высоко и быстро - ждите хорошую погоду

Что нельзя сегодня делать

давать или брать деньги в долг, иначе рискуете провести весь год в нищете

есть хлеб после заката, потому что это может привести к нужде и нищете

ссориться, злословить и проклинать

бить и ругать лошадей

работать на огороде или пересаживать растения

принимать важные решения

День ангела сегодня празднуют: Александр, Юлиан, Трофим, Павел и Денис.

Главная молитва дня

"Иисус Христос, Сын Божий, молю Тебя. В нищете и упадке на душу тяжесть нападает, черти снова от Тебя отдаляют. Взгляни, Владыка Небесный, над грешным рабом Твоим, помоги мне с долгами проститься, встать на путь истинный и дай истинный путь и исправно работать. Пусть в словах этих моя вера окрепнет, от искушений земных она не померкнет. На все воля Твоя". Аминь.