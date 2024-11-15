Церковне свято 15 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні православна церква вшановує мучеників Гурія, Самона і Авіва, а також преподобного Паїсія Величковського. До того ж 15 листопада починається Різдвяний пост - найсуворіший, з певними заборонами.
Про історію, прикмети та заборони свята 15 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Святі мученики Самон та Гурій жили в Едесі, в III столітті. Тоді правив імператор Діоклетіан, який переслідував християн.
Гурій та Самон проповідували християнське вчення та залучали до віри багато людей. За це їх заарештували слуги правителя та, катуючи, пропонували зректися віри.
Священномученики відмовились, залишившись вірними християнству. Після цього Гурія і Самона було засуджено до страти.
Авів також жив в Едесі та працював дияконом. Але події відбувались пізніше, коли правив імператор-язичник Лікіній.
Авіва катували в спробах змусити зректися віри, але, як Самон і Гурій, диякон не зрадив християнство, за що був страчений.
Ким був Паїсій Величковський
Петро Величковський народився в 1722 році, в Полтаві, в родині священника. Тому в свої 13 років парубок вступив до Київської духовної академії, а після закінчення навчання вирішив йти в монастир.
Петро став ченцем Любецького монастиря, але його уявлення не збіглися з реальністю. Тому Петро став ченцем у мандрах.
Висвітився на священника Паїсія Петро в 1758 році, на горі Афон. Тоді Петро переклав всі важливі тексти на церковнослов'янську мову з грецької.
Після 17 років проживання на Афоні, Паїсій виїхав до Молдови, в Драгомирський монастир.
Продовжуючи перекладацьку діяльність, преподобний відправився у Нямецький монастир, де прожив 15 років, до глибокої старості та смерті. Мощі Паїсія зберігаються в Ново-Нямецькому монастирі.
На заборони 15 листопада впливає початок Різдвяного посту та його обмеження. Сьогодні не можна:
Крім цього, мета посту - очиститися від злих помислів та дій, щоб зустріти Різдво з чистою душею.
За новим стилем, 15 листопада іменини у людей з такими іменами: Микита, Григорій, Петро, Микола, Дмитро, Пилип.
Крім цього, за старим стилем сьогодні святкує день ангела Костянтин.
Сьогодні 15 листопада у світі, відзначають такі свята на світі:
До речі, раніше ми писали про те, як підготуватися до Різдвяного посту.
Крім цього, розповідали, як новий календар змінив церковні свята.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія, DayToday.