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Церковный праздник 15 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 15 ноября (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Сегодня православная церковь почитает мучеников Гурия, Самона и Авива, а также преподобного Паисия Величковского. К тому же 15 ноября начинается Рождественский пост - самый строгий, с определенными запретами.

Об истории, приметах и запретах праздника 15 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святые мученики Самон и Гурий жили в Эдессе, в III веке. Тогда правил император Диоклетиан, преследовавший христиан.

Гурий и Самон проповедовали христианское учение и привлекали к вере многих людей. За это их арестовали слуги правителя и, пытая, предлагали отречься от веры.

Священномученики отказались, оставшись верными христианству. После этого Гурий и Самон были приговорены к смертной казни.

Авив также жил в Эдессе и работал диаконом. Но события происходили позже, когда правил император-язычник Ликиний.

Авива пытали в попытках заставить отречься от веры, но, как Самон и Гурий, диакон не изменил христианству, за что был казнен.

Кем был Паисий Величковский

Петр Величковский родился в 1722 году, в Полтаве, в семье священника. Поэтому в свои 13 лет парень поступил в Киевскую духовную академию, а после окончания учебы решил идти в монастырь.

Петр стал монахом Любецкого монастыря, но его представления не совпали с реальностью. Поэтому Петр стал монахом в странствиях.

Высвятился на священника Паисия Петр в 1758 году, на горе Афон. Тогда Петр перевел все важные тексты на церковнославянский язык с греческого.

После 17 лет проживания на Афоне, Паисий выехал в Молдову, в Драгомирский монастырь.

Продолжая переводческую деятельность, преподобный отправился в Нямецкий монастырь, где прожил 15 лет, до глубокой старости и смерти. Мощи Паисия хранятся в Ново-Нямецком монастыре.

Что нельзя делать сегодня

На запреты 15 ноября влияет начало Рождественского поста и его ограничения. Сегодня нельзя:

  • Громко слушать музыку
  • Переедать или злоупотреблять алкоголем
  • Устраивать празднование или громкие посиделки
  • Ругаться и ссориться даже с незнакомцами
  • Употреблять яйца, мясо и молочные продукты
  • Скупиться и отказываться помочь

Кроме этого, цель поста - очиститься от злых помыслов и действий, чтобы встретить Рождество с чистой душой.

Народные приметы

  • Если 15 ноября много снега - в следующем году будет большой сенокос.
  • Сегодня вокруг месяца можно наблюдать темный круг - придет метель
  • Если сегодня в мороз поет петух - придет потепление
  • 15 ноября на небе яркие звезды - скоро придут сильные морозы
  • Если погода плохая, так будет еще в течение 30 дней
  • Сегодня кошка сегодня спит весь день - скоро станет прохладнее

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 15 ноября именины у людей со следующими именами: Никита, Григорий, Петр, Николай, Дмитрий, Филипп.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднует день ангела Константин.

Какой праздник в мире 15 ноября

Сегодня 15 ноября в мире, отмечают такие праздники в мире:

  • Международный день писателей, находящихся в заключении.
  • Европейский день музыкальной терапии
  • Всемирный день вазэктомии
  • Международный день противодействия буллингу
  • Международный день сыра и хлеба
  • Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких

Кстати, раньше мы писали о том, как подготовиться к Рождественскому посту.

Кроме этого, рассказывали, как новый календарь сменил церковные праздники.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия, DayToday.

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