Церковне свято 15 липня: що заборонено робити цього дня і як правильно помолитися
15 липня православна церква вшановує день покладення чесної Ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Історія свята
Згідно з переказами Пресвята Богородиця перед Успінням заповіла передати свою Ризу (одяг) одній дівчинці. Певний час вбрання Марії, завдяки якому відбувалися різні дива, зберігалося в цій родині, його передавали з покоління в покоління.
У V ст. під час правління візантійського імператора Льва Великого Македонянина брати Гальбій та Кандит, наближені царя, вирушили з Константинополя до Єрусалиму на поклоніння святим місцям. Одного разу вони заночували у домі, де зберігались Ризи і, мабуть, вкрали їх та привезли в Константинополь.
Після цього у Влахерні в честь Богоматері збудували храм і з належним торжеством перенесли священну Ризу туди для зберігання. Короткий опис цієї історії є у Святих книгах.
Покладення Ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні ініціював святий патріарх Фотій, тому сьогодні заведено згадувати і його.
Також 15 липня вшановують Берегиню - прародительку всього живого, захисницю від бід і нечистої сили. У народі вірили, що сьогодні вона наповнює трави і квіти особливою силою.
Прикмети свята
- якщо на деревах з'являється жовте листя - значить осінь і зима будуть ранніми
- відсьогодні починає цвісти вода в річках
- якщо після дощу риба висовує голову з водойми, вечір буде теплим
- якщо вам приснилось, що ви плачете - це хороший знак, який вказує на те, що підсвідомість очищається від накопиченого негативу
- наснилася дорога - значить ви прогресуєте і не стоїте на місці
- якщо вдень чути квакання жаб - значить буде дощ
Що сьогодні не можна робити
- працювати в полі та на городі
- займатися рукоділлям, шити, в'язати, вишивати
- займатись важкою фізичною працею
- сваритися, кричати, ображатися й лихословити
- відправлятись у далекі подорожі
15 липня день ангела святкують: Арсеній, Генріх, Фотій та Ювеналій.
Головна молитва
"О, Пресвята Діва, матір Господа Вишнього, всемилостива заступниця і покровителька всіх, хто до Тебе з вірою прибігають! Подивися з висоти небесної слави Своєї на мене, який припадає до Тебе, почуй мою смиренну молитву, грішного і негідного раба Твого, і принеси її до любого Сина.
О, Преблагословенна Богородиця! Після Бога на тебе все моє сподівання покладаю, будь мені завжди невсипущою заступницею і всесильною предстательницею перед твоїм сином, Господом нашим Ісусом Христом, зміцни в мені віру в Нього, утверди мене в любові в Нього, навчи мене любити і славити і Тебе, Пресвяту Матір Бога, Преблагословенну Марію: святому покрову Твоєму, Богородице, вручаю себе на всі часи". Амінь
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