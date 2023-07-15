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Церковный праздник 15 июля: что запрещено делать в этот день и как правильно помолиться

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Суббота 15 июля 2023 06:00
Церковный праздник 15 июля: что запрещено делать в этот день и как правильно помолиться Какой церковный праздник 15 июля (фото: Freepik)
Автор: Styler

15 июля православная церковь чествует день возложения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Согласно преданию Пресвятая Богородица перед Успением завещала передать свою Ризу (одежду) одной девочке. Некоторое время наряды Марии, благодаря которым совершались разные чудеса, хранились в этой семье, их передавали из поколения в поколение.

В V в. во время правления византийского императора Льва Великого Македонянина братья Гальбий и Кандит, приближенные царя, отправились из Константинополя в Иерусалим для поклонения святым местам. Однажды они заночевали в доме, где хранились Ризы и, вероятно, украли их и привезли в Константинополь.

После этого во Влахерне в честь Богоматери построили храм и с подобающим торжеством перенесли священную Ризу туда для хранения. Краткое описание этой истории есть в Святых книгах.

Возложение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне инициировал святой патриарх Фотий, поэтому сегодня принято вспоминать и его.

Также 15 июля чествуют Берегиню - прародительницу всего живого, защитницу от бед и нечистой силы. В народе верили, что сегодня она наполняет травы и цветы особенной силой.

Приметы праздника

  • если на деревьях появляются желтые листья - значит осень и зима будут ранними
  • отныне начинает цвести вода в реках
  • если после дождя рыба высовывает голову из водоема, вечер будет теплым
  • если вам приснилось, что вы плачете - это хороший знак, указывающий на то, что подсознание очищается от накопленного негатива
  • приснилась дорога - значит вы прогрессируете и не стоите на месте
  • если днем слышно кваканье лягушек - значит будет дождь

Что сегодня нельзя делать

  • работать в поле и на огороде
  • заниматься рукоделием, шить, вязать, вышивать
  • заниматься тяжелым физическим трудом
  • ссориться, кричать, обижаться и злословить
  • отправляться в дальние путешествия

15 июля день ангела празднуют: Арсений, Генрих, Фотий и Ювеналий.

Главная молитва

"О, Пресвятая Дева, мать Господа Вышнего, всемилостивая заступница и покровительница всех, кто к Тебе с верою прибегают! Посмотри с высоты небесной славы Своей на меня, припадающего к Тебе, услышь мою смиренную молитву, грешного и недостойного раба Твоего, и принеси ее к любимому Сыну.

О, Преблагословенная Богородица! После Бога на тебя все мои надежды возлагаю, будь мне всегда неусыпной покровительницей и всесильной предстательницей перед твоим сыном, Господом нашим Иисусом Христом, укрепи во мне веру в Него, утверди меня в любви у Него, научи меня любить и славить и Тебя, Пресвятую Матерь Бога, Преблагословенную Марию: святому покрову Твоему, Богородице, вручаю себя во все времена". Аминь

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