Церковне свято 14 квітня: що заборонено робити сьогодні та які головні прикмети
Неділя 14 квітня - четверта неділя Великого посту. Також сьогодні церквою вшановується пам'ять мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських та святого Мартина.
Про традиції цього дня, головні заборони і прикмети, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, РадіоТрек.
Історія і традиції свята
Сьогодні церква вшановує святителя Мартина, Папи Римського. Мартин народився в 7 столітті в Умбрії, регіоні сучасної Італії.
Здобувши церковну освіту, Мартин спочатку був легатом (офіційним представником) тогочасного Папи Теодора, а згодом, після смерті Папи, обійняв цю посаду.
Однак за 4 роки, внаслідок протистояння церкви та уряду, Мартина було ув'язнено за наказом імператора. Після знущань, Папу відправили в заслання на острів Херсонес, де й помер Мартин, не відрікшись в муках від своєї віри і ставши святим.
Предки вважали, що цього дня лиси покидають старі нори і шукають нові домівки - тож в народі 14 квітня називали днем Мартина Лисогона.
До того ж уважно стежили за поведінкою птахів, особливо ворон та журавлів - вірили, що птахи можуть принести щастя та добробут. Бджолярі ж в цей день, якщо весна була ранньою, виносили вулики у двір.
14 квітня моляться про фінансовий успіх, просять міцного здоров’я та злагоди в родині. Окрім дотримання посту, сьогодні відвідують ранні і вечірні служби та Літургію.
Хто такі мученики Іоанн та Євстафій Литовські
Два брати - Антоній та Іоан - разом з Євстафієм, служили при дворі Ольгерда, литовського князя. Однак через різницю віросповідання - Антоній, Іоан та Євстафій були православними християнами - Іоана та Антонія ув'язнили.
За рік, коли Іоан відмовився від віри, братам повернули свободу - але ненадовго, адже Антоній не змінив переконань, крім цього, Іоан розкаявся та повернувся до православного християнства. Згодом їх стратили - разом з Євстафієм, який на полюванні розповів князю про свою релігію.
За їхні муки, трійцю канонізували, збудувавши на місці їхньої смерті церкву.
Що сьогодні не можна робити
- Не можна нічого віддавати з дому, особливо хліб та сіль - піде щастя та здоров'я з родини.
- Не можна позичати в когось гроші - будуть фінансові складнощі.
- Не варто відвідувати друзів, родичів та знайомих - можна накликати невдачі.
Народні прикмети на 14 квітня
- Якщо сьогодні з берези тече сік - осінь прийде пізно.
- Якщо на Мартина Лисогона побачити самотнього журавля в небі - буде удача в справах; літає пара журавлів - незабаром буде весілля.
- За народною прикметою, побачити 14 квітня, як птахи роблять гнізда - до родинного добробуту. А якщо в гнізді вже є пташенята - в родині буде поповнення.
- Якщо 14 квітня тепло та сонячно - буде щедрий врожай.
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