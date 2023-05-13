Церковне свято 13 травня: що потрібно зробити, а на що – сувора заборона

13 травня православна церква згадує святого Якова. Це найстарший із апостолів Христа.
Що потрібно робити у цей день, а що заборонено –читайте у матеріалі Styler.
Святий Яків Зеведеєв жив у І столітті і був рибалкою, поки не став одним із 12 апостолів разом зі своїм братом Іоанном Богословом. Їх двох і апостола Петра Ісус брав на Фаворську гору, де розповів про своє призначення, і до Гефсиманського саду під час молитви перед арештом.
Якова на Русі називали співзвучним ім'ям Яків. Теплим день називали за те, що до 13 травня після холодів наставало тепло.
13 травня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.
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