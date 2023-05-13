Церковный праздник 13 мая: что нужно сделать, а на что - строгий запрет

13 мая православная церковь вспоминает святого Якова. Это самый старший из апостолов Христа.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено - читайте в материале Styler.
Святой Иаков Зеведеев жил в I веке и был рыбаком, пока не стал одним из 12 апостолов вместе со своим братом Иоанном Богословом. Их двоих и апостола Петра Иисус брал на Фаворскую гору, где рассказал о своем предназначении, и в Гефсиманский сад во время молитвы перед арестом.
Иакова на Руси называли созвучным именем Яков. Теплым день называли за то, что к 13 мая после затянувшихся холодов наступало тепло.
13 мая именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
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