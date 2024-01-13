Церковне свято 13 січня: що не можна робити, щоб не втратити щастя на довгі роки

13 січня церква за новим календарем вшановує мучеників Єрмила і Стратоніка, а також мученика Петра Анійського, за старим стилем у цей день відзначали Щедрий вечір.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святі мученики Єрмил і Стратонік були слов’янами, жили на початку IV ст. за часів правління імператора Ликинія (307-324), який переслідував християн. Єрмил був дияконом в місті Сингидоні (Білград). Його ув’язнили за віру у Христа, а потім замучили до смерті, але він не зрікся християнства.

Стратонік був тюремним наглядачем і таємним християнином. Він не міг без сліз дивитись, як мучили Єрмила. Коли про це дізнались інші наглядачі, то піддали його тортурам. Після катувань мучеників зашили в сіті і кинули у Дунай. Через три дні християни знайшли тіла святих і похоронили біля Сингидона.

Мученик Петро Авесаломіт (Анійський) був родом з селища Анеї, що в Палестині. Він сповідував християнство, тому його схопили і доставили до правителя Палестини. Його змушували зректися Ісуса і поклонитися ідолам, але святий не зробив цього, тому його спалили на багатті.

У народі цей день називали Єрмиловим. Предки особливу увагу приділяли домашнім тваринам, найбільше - кішкам і собакам. З ними пов'язано багато прикмет, обрядів і забобонів.

Прикмети дня

навколо місяця коло - буде хуртовина

кіт ховає мордочку - буде мороз, лиже лапку - сонячна погода, катається по підлозі - тепла погода

якщо кіт шкребе підлогу кігтями - буде хуртовина

котик лягає доверху животом - буде тепло

кіт дивиться у вікно - буде відлига

біля вікна щебече синиця - чекайте ранньої весни

Що не можна сьогодні робити

засинати поруч з кішкою - у народі вірили, що тоді можна втратити розум

кривдити тварину, інакше не буде щастя 7 років поспіль

виходити без нагальної потреби на вулицю, інакше на морозі простудитесь і захворієте

сваритись та лаятись

брати і давати у борг

займатись важкою фізичною працею

виходити на вулицю до світанку

займатись рукоділлям

День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, Єлизар, Іринарх, Іуст, Максим, Никодим, Пахом, Стратоник, Яків, Петро, Папірін, Никифор, Ісай, Юда, Єрмілов і Варсонофій.

Молитва за здоров'я

"Боже, Творець всього живого, благаю, зглянься над рабом Твоїм (ім’я хворого) і даруй одужанням тіло його. Тільки Твоя допомога зцілить його, тільки сила Твоя здатна творити чудеса, тільки Ти можеш подарувати порятунок і позбавити від страждань.

Зроби так, о Милостивий, щоб біль відступив і ніколи не повертався, щоб душа відчула силу божественну, а тіло позбулося недуги. Сили Твої обмиють рани немічного, які миттєво заживуть. Милість Твоя, Господи, зміцнить віру і позбавить від хвороби (ім’я хворого). На віки вічні". Амінь.