ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 13 января: что нельзя делать, чтобы не потерять счастье на долгие годы

Суббота 13 января 2024 06:00
UA EN RU
Церковный праздник 13 января: что нельзя делать, чтобы не потерять счастье на долгие годы Какой церковный праздник 13 января (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

13 января церковь по новому календарю чествует мучеников Ермила и Стратоника, а также мученика Петра Анийского, по старому стилю в этот день отмечали Щедрый вечер.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святые мученики Ермил и Стратоник были славянами, жившими в начале IV в. во времена правления императора Ликиния (307-324), который преследовал христиан. Ермил был диаконом в городе Сингидон (Белград). Его заключили в тюрьму за веру во Христа, а затем замучили до смерти, но он не отрекся от христианства.

Стратоник был тюремным надзирателем и тайным христианином. Он не мог без слез смотреть, как мучили Ермила. Когда об этом узнали другие надзиратели, то подвергли его пыткам. После пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Через три дня христиане обнаружили тела святых и похоронили возле Сингидона.

Мученик Петр Авессаломит (Анийский) был родом из селения Анеи в Палестине. Он исповедовал христианство, поэтому его схватили и доставили к правителю Палестины. Его заставляли отречься от Иисуса и поклониться идолам, но святой не сделал этого, за что его сожгли на костре.

В народе этот день называли Ермиловым. Предки особое внимание уделяли домашним животным, больше всего - кошкам и собакам. С ними связано много примет и обрядов.

Приметы дня

  • вокруг луны круг - будет метель
  • кот прячет мордочку - будет мороз, лижет лапку - солнечная погода, катается по полу - теплая погода
  • если кот скребет пол когтями - будет метель
  • котик ложится доверху животом - будет тепло
  • кот смотрит в окно - будет оттепель
  • возле окна щебечет синица - ждите ранней весны

Что нельзя сегодня делать

  • засыпать рядом с кошкой - в народе верили, что тогда можно потерять рассудок
  • обижать животное, иначе не будет счастья 7 лет подряд
  • выходить без необходимости на улицу, иначе на морозе простудитесь и заболеете
  • ссориться и ругаться
  • брать и давать взаймы
  • заниматься тяжелым физическим трудом
  • выходить на улицу до рассвета
  • заниматься рукоделием

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Елизар, Иринарх, Иуст, Максим, Никодим, Пахом, Стратоник, Иаков, Петр, Папирин, Никифор, Исай, Иуда, Ермилов и Варсонофий.

Молитва о здоровье

"Боже, Творец всего живого, умоляю, сжалься над рабом Твоим (имя больного) и даруй выздоровлением тело его. Только Твоя помощь исцелит его, только сила Твоя способна творить чудеса, только Ты можешь подарить спасение и избавить от страданий.

Сделай так, о Милостивый, чтобы боль отступила и никогда не возвращалась, чтобы душа почувствовала силу божественную, а тело избавилось от болезни. Силы Твои обмоют немощные раны, которые мгновенно заживут. Милость Твоя, Господи, укрепит веру и избавит от болезни (имя больного). Во веки вечные". Аминь.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, кто будет праздновать день ангела в январе.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні Праздники в Украине церковный календарь