Церковне свято 13 серпня: чим не можна сьогодні займатись і головна молитва дня

Історія свята

Євдоким народився в IX ст. у заможній родині християн в Каппадокії (сучасна територія Туреччини). У ранньому віці він дав обітницю безшлюбності й присвятив своє життя Богу.

За таке благочестиве життя Євдокима оцінив імператор, тому призначив його правителем Харсіанскої області. Євдоким управляв справедливо, дбав про вдів і сиріт, допомагав нужденним. Помер він у 33 роки, а його нетлінні мощі зцілювали хворих.

Євдоким Каппадокіянін є покровителем дому та сім'ї.

Прикмети на 13 серпня

якщо мурахи закривають вхід у мурашник - буде дощ

вітряна погода - до сніжної зими

павутиння літає в повітрі - ще буде спека

бджоли летять у поле - буде гарна погода

після Євдокима ластівки гнізда не в'ють

Що не можна робити

кричати й сваритися вдома

відправлятись у подорож чи навіть відрядження

викидати залишки їжі зі столу

робити важливі покупки, краще відкласти їх на інший день

що-небудь брати від незнайомців

День ангела сьогодні святкують: Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.

Головна молитва дня

Оскільки Євдоким є покровителем сім'ї, то сьогодні треба помолитися за близьких.

"Милостивий Господи, Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки Свого земного життя в назаретській Родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину: батька, матір, братів, сестер, всіх рідних і близьких.

Зішли їм милість, щоб всім серцем любили Тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода це великий Твій дар. Допоможи її членам щиро любити один одного надприродною Божою любов’ю, яка осолоджує прикрощі земного життя.

Будь з нами в годину смерті, щоб з Твоєї милості вийшли ми з цього світу та пішли до Неба навіки прославляти Тебе. Пресвята Богородице Маріє, наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною". Амінь.