Церковный праздник 13 августа: чем нельзя сегодня заниматься и главная молитва дня

История праздника

Евдоким родился в IX в. в зажиточной семье христиан в Каппадокии (современная территория Турции). В раннем возрасте он дал обет безбрачия и посвятил свою жизнь Богу.

За столь благочестивую жизнь Евдокима оценил император, поэтому назначил его правителем Харсианской области. Евдоким управлял справедливо, заботился о вдовах и сиротах, помогал нуждающимся. Умер он в 33 года, а его нетленные мощи исцеляли больных.

Евдоким Каппадокиянин является покровителем дома и семьи.

Приметы на 13 августа

если муравьи закрывают вход в муравейник - будет дождь

ветреная погода - к снежной зиме

паутина летает в воздухе - еще будет жара

пчелы летят в поле - будет хорошая погода

после Евдокима ласточки гнезда не вьют

Что нельзя делать

кричать и ссориться дома

отправляться в путешествие или даже командировку

выбрасывать остатки пищи со стола

делать важные покупки, лучше отложить их на другой день

что-нибудь брать от незнакомцев

День ангела сегодня празднуют: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

Главная молитва дня

Поскольку Евдоким является покровителем семьи, сегодня нужно помолиться за близких.

"Милостивый Господи, Иисус Христос, который захотел провести долгие годы Своей земной жизни в назаретской Родине, умоляю Тебя, благослови мою дорогую семью: отца, мать, братьев, сестер, всех родных и близких.

Сошли им милость, чтобы всем сердцем любили Тебя, избавь от несчастий, дьявольских соблазнов и всякой беды. Подай согласие моей семье, ибо согласие это великий Твой дар. Помоги ее членам искренне любить друг друга сверхъестественной любовью Божией, которая наслаждает неприятности земной жизни.

Будь с нами в час смерти, чтобы из Твоей милости вышли мы из этого мира и пошли к Небу навеки прославлять Тебя. Пресвятая Богородица Мария, наша Мать и образец для каждой семьи, будь всегда с моей дорогой семьей". Аминь.