Церковный праздник 13 августа: чем нельзя сегодня заниматься и главная молитва дня

13 августа православная церковь чествует святого Евдокима Каппадокиянина.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Евдоким родился в IX в. в зажиточной семье христиан в Каппадокии (современная территория Турции). В раннем возрасте он дал обет безбрачия и посвятил свою жизнь Богу.
За столь благочестивую жизнь Евдокима оценил император, поэтому назначил его правителем Харсианской области. Евдоким управлял справедливо, заботился о вдовах и сиротах, помогал нуждающимся. Умер он в 33 года, а его нетленные мощи исцеляли больных.
Евдоким Каппадокиянин является покровителем дома и семьи.
День ангела сегодня празднуют: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
Поскольку Евдоким является покровителем семьи, сегодня нужно помолиться за близких.
"Милостивый Господи, Иисус Христос, который захотел провести долгие годы Своей земной жизни в назаретской Родине, умоляю Тебя, благослови мою дорогую семью: отца, мать, братьев, сестер, всех родных и близких.
Сошли им милость, чтобы всем сердцем любили Тебя, избавь от несчастий, дьявольских соблазнов и всякой беды. Подай согласие моей семье, ибо согласие это великий Твой дар. Помоги ее членам искренне любить друг друга сверхъестественной любовью Божией, которая наслаждает неприятности земной жизни.
Будь с нами в час смерти, чтобы из Твоей милости вышли мы из этого мира и пошли к Небу навеки прославлять Тебя. Пресвятая Богородица Мария, наша Мать и образец для каждой семьи, будь всегда с моей дорогой семьей". Аминь.
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