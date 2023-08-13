ua en ru
Нд, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 13 серпня: чим не можна сьогодні займатись і головна молитва дня

Новость на русском →
Неділя 13 серпня 2023 06:00
Церковне свято 13 серпня: чим не можна сьогодні займатись і головна молитва дня Яке церковне свято 13 серпня (фото: freepik)
Автор: Styler

13 серпня православна церква вшановує святого Євдокима Каппадокіянина.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Євдоким народився в IX ст. у заможній родині християн в Каппадокії (сучасна територія Туреччини). У ранньому віці він дав обітницю безшлюбності й присвятив своє життя Богу.

За таке благочестиве життя Євдокима оцінив імператор, тому призначив його правителем Харсіанскої області. Євдоким управляв справедливо, дбав про вдів і сиріт, допомагав нужденним. Помер він у 33 роки, а його нетлінні мощі зцілювали хворих.

Євдоким Каппадокіянін є покровителем дому та сім'ї.

Прикмети на 13 серпня

  • якщо мурахи закривають вхід у мурашник - буде дощ
  • вітряна погода - до сніжної зими
  • павутиння літає в повітрі - ще буде спека
  • бджоли летять у поле - буде гарна погода
  • після Євдокима ластівки гнізда не в'ють

Що не можна робити

  • кричати й сваритися вдома
  • відправлятись у подорож чи навіть відрядження
  • викидати залишки їжі зі столу
  • робити важливі покупки, краще відкласти їх на інший день
  • що-небудь брати від незнайомців

День ангела сьогодні святкують: Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.

Головна молитва дня

Оскільки Євдоким є покровителем сім'ї, то сьогодні треба помолитися за близьких.

"Милостивий Господи, Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки Свого земного життя в назаретській Родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину: батька, матір, братів, сестер, всіх рідних і близьких.

Зішли їм милість, щоб всім серцем любили Тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода це великий Твій дар. Допоможи її членам щиро любити один одного надприродною Божою любов’ю, яка осолоджує прикрощі земного життя.

Будь з нами в годину смерті, щоб з Твоєї милості вийшли ми з цього світу та пішли до Неба навіки прославляти Тебе. Пресвята Богородице Маріє, наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною". Амінь.

Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні українці відзначатимуть у серпні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
свята свята України