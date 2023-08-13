Церковне свято 13 серпня: чим не можна сьогодні займатись і головна молитва дня
13 серпня православна церква вшановує святого Євдокима Каппадокіянина.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Історія свята
Євдоким народився в IX ст. у заможній родині християн в Каппадокії (сучасна територія Туреччини). У ранньому віці він дав обітницю безшлюбності й присвятив своє життя Богу.
За таке благочестиве життя Євдокима оцінив імператор, тому призначив його правителем Харсіанскої області. Євдоким управляв справедливо, дбав про вдів і сиріт, допомагав нужденним. Помер він у 33 роки, а його нетлінні мощі зцілювали хворих.
Євдоким Каппадокіянін є покровителем дому та сім'ї.
Прикмети на 13 серпня
- якщо мурахи закривають вхід у мурашник - буде дощ
- вітряна погода - до сніжної зими
- павутиння літає в повітрі - ще буде спека
- бджоли летять у поле - буде гарна погода
- після Євдокима ластівки гнізда не в'ють
Що не можна робити
- кричати й сваритися вдома
- відправлятись у подорож чи навіть відрядження
- викидати залишки їжі зі столу
- робити важливі покупки, краще відкласти їх на інший день
- що-небудь брати від незнайомців
День ангела сьогодні святкують: Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.
Головна молитва дня
Оскільки Євдоким є покровителем сім'ї, то сьогодні треба помолитися за близьких.
"Милостивий Господи, Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки Свого земного життя в назаретській Родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину: батька, матір, братів, сестер, всіх рідних і близьких.
Зішли їм милість, щоб всім серцем любили Тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода це великий Твій дар. Допоможи її членам щиро любити один одного надприродною Божою любов’ю, яка осолоджує прикрощі земного життя.
Будь з нами в годину смерті, щоб з Твоєї милості вийшли ми з цього світу та пішли до Неба навіки прославляти Тебе. Пресвята Богородице Маріє, наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною". Амінь.
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